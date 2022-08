Motorbike Italia-CRV Piemonte 2022, i risultati della 5° gara

VARANO DE’ MELEGARI – Pubblico delle grandi occasioni per la penultima gara del Motorbike Italia-CRV Piemonte 2022, giunto quest’anno alla sua settima edizione. Domenica 7 agosto i piloti delle categorie Expert e Rookies sono scesi in pista all’autodromo di Varano de’ Melegari, in provincia di Parma, uno dei circuiti più apprezzati d’Italia. Ottima e curata nei minimi particolari l’organizzazione dell’evento, da parte del Moto club TTN Racing Club presieduto dal novarese Alessandro De Gregori.

“Siamo soddisfatti sia di questa gara che del campionato svolto sin qui – ha dichiarato al termine della giornata De Gregori – ma ora la testa è già al prossimo appuntamento. Alcuni piloti del CRV – ha proseguito – hanno calcolato la gara di scarto per anticipare le vacanze, ma per i più coraggiosi il premio è stato prende parte a una gara combattuta e bella, ricca di colpi di scena, dove qualche pilota della Rookies ha fatto segnare un netto miglioramento delle sue performance, con la griglia che faceva da epilogo ai trofei MES”.

Fondato nel 1969, l’impianto di Varano è dedicato alla memoria del giovane pilota Riccardo Paletti, deceduto nel 1982 durante il Gran Premio del Canada di Formula 1. Domenica scorsa si sono imposti Alessandro Piovani (Expert 1000) e Luca Maggio (Expert 600), Gianluca Ravera (Rookies 1000) e Thomas Quattrini (Rookies 600). Il Motorbike Italia-CRV Piemonte 2022 è un campionato a livello regionale inserito nelle classifiche Coni. Voluto dal Comitato regionale Piemonte della FMI, la Federazione motociclistica italiana, si avvale della macchina organizzativa nel Moto club novarese TTN Racing Club. Prossima gara, l’ultima in programma per la settima edizione del CRV, il 25 settembre prossimo in quel di Cremona.