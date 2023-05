Mountain bike, film documentario sulla vita di Monte Cosby

Questa settimana, Patagonia lancia il nuovo film documentario sulla vita di Monte Cosby, che attraverso la mountain bike ha scoperto una passione ed è entrato a far parte di una comunità. Monte Cosby è cresciuto nelle case popolari alla periferia est di Richmond, in Virginia, un’area difficile che non offre molte possibilità ai giovani come lui. Alle scuole superiori, grazie alla moutain bike, ha però scoperto un modo per scongiurare un destino che sembrava segnato.

“La bicicletta era forse l’attività più difficile a cui potevo avvicinarmi”, racconta Monte. “Quando ho iniziato magari la odiavo anche, ma ho finito per amarla”.

Negli anni successivi, la bicicletta lo ha aiutato a uscire dai confini del suo mondo e a superare le sfide che la vita gli ha messo davanti. Da allora, Monte ha usato la sua passione per ispirare anche altre persone nella sua comunità.

“Voglio guidare queste spedizioni. Voglio offrire questa esperienza a chi altrimenti non potrebbe farla”, dice Monte. “Il mio obiettivo è rendere questi posti un luogo in cui sentirsi al sicuro, soprattutto per la comunità afroamericana”.

“Monte” racconta di come si possa trovare uno scopo attraverso lo sport – e condividerlo con gli altri.