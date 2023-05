Gara di recupero tra Manchester United e Chelsea, andata playout in Serie B, posticipi in Liga. Successo per Palmeiras, Liverpool, Pereira e Atletico Nacional in Copa Libertadores

Il programma di giovedì 25 maggio è stato aperto dalla Copa Libertadores che ha proposto sei incontri per la fase a gironi. Successo esterno per 3-0 del Palmeiras sul Cerro Porteno: gara caratterizzata dal rosso diretto a Baez Corradi dopo 15 minuti quindi vantaggio ospite con Artur al 25′. Nella ripresa arrivano anche le reti ancora di Artur al 13′ e di Rony al 23′, al 32′ ristabilita la parità numerica con il rosso diretto anche per Richard Rios. Una rete di Bentancourt al 20′ della ripresa ha deciso la sfida tra Liverpool M. e Ind. del Valle con gli ospiti in 10 poco prima dell’intervallo per il rosso combinato a Ramirez. Ci ha pensato invece Rodriguez a decidere la partita tra Pereira e Boca Juniors, un minuto dopo il rigore che Romero ha parato a Zuluaga. Senza reti chiudono Argentinos e Corinthians con i padroni di casa in 10 dal 33′ della ripresa per il rosso diretto a Nuss. Mentre botta e risposta nell’1-1 tra Nublense e Flamengo: ospiti avanti dal 34′ del primo tempo con Gabriel e pareggio a 27′ della ripresa con Henriquez Neira. Decide una rete di Banguero al 43′ della ripresa la partita tra Melgar e Atletico Nacional con gli ospiti dal 5′ della ripresa in 10 per la doppia ammonizione a Solis Romero.

Nella Copa Sudamericana vittoria tra le mura amiche del Fortaleza, 3-2 sul San Lorenzo e dell’A. Italiano, 2-1 sul Santos. Colpo esterno per 3-2 del Newells Old Boys sul Blooming, pareggio senza reti tra Tigre e Tolima mentre nella ULS Championship 2-1 esterno del Tulsa su Louisville City. Nella Premier League ucraina successo per 1-0 dell’Odessa sul Lviv e due 0-0 ovvero Minaj-Rukh Lviv e Inhulets-Metalist 1925. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite di oggi ricordiamo che alle 20.30 in Serie B si gioca l’andata dello spareggio playout tra Cosenza e Brescia mentre per i Mondiali U20 alle 20 troviamo Francia-Gambia e Uruguay-Inghilterra e alle 23 Corea del Sud-Honduras e Iraq-Tunisia. In Serbia si gioca alle 21 la finale di Coppa tra Stella Rossa e Cukaricki mentre in Liga due posticipi ovvero alle 19.30 Maiorca-Valencia e alle 21.30 Osasuna-Athletic Bilbao. In Premier League alle 21 recupero della 32esima giornata tra Manchester United e Chelsea.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 25 MAGGIO 2023

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA SUPER LEAGUE

Kastrioti - Partizani 1-4 (*)

Kukesi - Erzeni 0-0 (*)

Teuta - Egnatia 1-0 (*)

Tirana - Bylis 2-2 (*)

Vllaznia - Laci 1-1 (*)



ARGENTINA COPA ARGENTINA

Banfield - Argentino de Merlo Posticipata



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Lernayin Artsakh - Ararat 0-3 (Finale)



BULGARIA PARVA LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Beroe - Spartak Varna 19:15



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Manchester Utd - Chelsea 21:00



ITALIA SERIE B - PLAY OUT

Cosenza - Brescia 20:30



LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION - SPAREGGIO

Fola - Jeunesse Canach 19:30



MONDO MONDIALI U20

Francia U20 - Gambia U20 20:00

Uruguay U20 - Inghilterra U20 20:00

Corea del Sud U20 - Honduras U20 23:00

Iraq U20 - Tunisia U20 23:00



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Arsenal Tivat - Sutjeska 18:00

Jedinstvo - Rudar 18:00

Jezero - Decic 18:00

Mornar - Buducnost 18:00

OFK Petrovac - Iskra 18:00



SERBIA COPPA DI SERBIA

Stella Rossa - Cukaricki 21:00



SLOVENIA PRVA LIGA - SPAREGGIO

Aluminij - Gorica 20:15



SPAGNA LALIGA

Maiorca - Valencia 19:30

Osasuna - Ath. Bilbao 21:30



SUD AMERICA COPA LIBERTADORES - FASE A GIRONI

Cerro Porteno (Par) - Palmeiras (Bra) 0-3 (Finale)

Liverpool M. (Uru) - Ind. del Valle (Ecu) 1-0 (Finale)

Pereira (Col) - Boca Juniors (Arg) 1-0 (Finale)

Argentinos Jrs (Arg) - Corinthians (Bra) 0-0 (Finale)

Nublense (Chi) - Flamengo (Bra) 1-1 (Finale)

Melgar (Per) - Atl. Nacional (Col) 0-1 (Finale)



SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA - FASE A GIRONI

Fortaleza (Bra) - San Lorenzo (Arg) 3-2 (Finale)

A. Italiano (Chi) - Santos (Bra) 2-1 (Finale)

Tigre (Arg) - Tolima (Col) 0-0 (Finale)

Blooming (Bol) - Newells Old Boys (Arg) 2-3 (Finale)



SVEZIA ALLSVENSKAN

Degerfors - Hammarby 19:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Grasshoppers - St. Gallen 20:30

Lugano - Young Boys 20:30

Servette - Basilea 20:30

Sion - Luzern 20:30

Winterthur - Zurigo 20:30



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Olympique Beja - Club Africain 17:00



TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Ankaragucu - Basaksehir 19:30



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Minaj - Rukh Lviv 0-0 (Finale)

Inhulets - Metalist 1925 0-0 (Finale)

Lviv - Ch. Odessa 0-1 (Finale)

Kryvbas - Metalist Kharkiv 2-0 (*)



USA USL CHAMPIONSHIP

Louisville City - FC Tulsa 1-2 (Finale)