La partita Napoli – Bologna del 28 ottobre 2021 in diretta: dopo la bella rete di Fabian Ruiz è freddo due volte dal dischetto il numero 24 del Napoli, gara mai in discussione

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO finale: NAPOLI - BOLOGNA 3-0 SECONDO TEMPO 45' senza recupero l'arbitro dice che può bastar così. Il Napoli supera agevolmente in casa il Bologna 3-0. Una rete di pregevole fattura di Fabian Ruiz dal limite dell'area e due rigori trasformati da Insigne hanno dato i 3 punti alla squadra di casa. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live 44' 2 minuti di recupero 43' sponda in area di Skov Olsen per Sansone che alza la mira 41' spunto in area di Mertens che calcia con il destro palla deviata da Theate in angolo! Sugli sviluppi stacca bene sul primo palo Osimhen ma palla a lato! 39' punizione conquistata al vertice destro dell'area da Orsolini, lo stesso Orsolini con il mancino verso il primo palo, vola Ospina e con i pugni respinge in angolo! Nulla di fatto sugli sviluppi con il Napoli che può distendersi 38' cross di Politano per il colpo di testa a centroarea di Osimhen, blocca a terra Skorupski 36' nulla di fatto sugli sviluppi del corner 36' dentro Van Hooijdonk e Dijks per Barrow e Hickey 35' scarico di Mertens al limite per Fabian Ruiz che calcia di controbalzo e c'è una deviazione della difesa in angolo 31' azione di Barrow che serve in area Orsolini, conclusione a giro a lato alla destra di Ospina 30' Mertens per Elmas e Demme per Anguissa; nel Bologna c'è Sansone per Vignato e Binks per Dominguez 29' palla in area di Mario Rui per Osimhen, il giocatore è rapido a girarsi ma alza la mira 28' incrocio dei pali centrato da Anguissa che ha prova dal limite con un bel destro! 26' su cross basso in area di Di Lorenzo per Osimhen, il portiere lo anticipa in due tempi protetti dalla difesa 25' grande chiusura sulla trequarti difensiva di Mario Rui su attacco centrale tentato dal Bologna 20' lascia il campo Insigne per Zielinski e Lozano per Politano 19' Barrow serve palla ai 25 metri in posizione centrale Svanberg che alza la mira 17' dentro Skov Olsen per Mbaye 17' INSIGNEEE!!! 3-0 NAPOLI! Dal dischetto conclusione angolata alla destra del portiere molto simile al precedente rigore calciato. Intuisce ma non riesce a respingere Skorupski 15' RIGORE NAPOLI! Su palla in area di Di Lorenzo per Osimhen che controlla palla quindi subisce un contrasto di Mbaye. VAR in corso, confermato il rigore 14' contropiede Napoli con Insigne che vedere Di Lorenzo bravo in area a rientrare su Theate ma conclusione sull'esterno della rete 13' sponda di Lozano al limite per Osimhen che si gira rapidamente e calcia con il destro, rasoterra che termina di poco a lato! 11' su palla recuperata con decisione da Osimhen, doppio scambio tra Elmas e Mario Rui che in area non trova lo spazio per concludere 10' scontro di gioco tra Mario Rui e Dominguez, con il rossoblù che ha la peggio e si rialza un pò zoppicando 8' azione di Barrow che riceve una palla lunga in area, punta Di Lorenzo ma calcia alto con il destro da posizione defilata 5' efficace pressing alto del Napoli che è partito forte nella pressione in questa ripresa nel tentativo di chiudere subito definitivamente il match 3' buona chiusura al limite di Di Lorenzo a interrompere un buon fraseggio del Bologna. Lo stesso Di Lorenzo autore di un traversone in area troppo su Skorupski 2' filtrante di Insigne, sulla traiettoria proluga in verticale Osimhen per l'inserimento in area di Elmas anticipato dal portiere in uscita si riparte con il calcio d'avvio battuto questa volta dal Napoli, nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo tra Napoli e Bologna. 2-0 per la squadra di casa in virtù delle reti di Fabian Ruiz e Insigne su rigore. Dopo una buona partenza degli ospiti, scesi in campo con discreta personalità, la rete di Ruiz ha subito fatto pendere l'asticella verso la squadra campana che si è fatta apprezzare in un paio di occasioni e nel finale ha trovato l'episodio del rigore. Vi aspettiamo fra pochi istanti per seguire il secondo tempo 44' 1 minuto di recupero 41' INSIGNEEE!!! 2-0 NAPOLI! Dal dischetto conclusione molto forte e angolata che si infila all'angolino alla destra di Skorupski che aveva intuito l'angolo 37' trivela di Insigne in area per Osimhen anticipato da Medel e possibile tocco con il braccio del difensore. VAR in corso. ATTENZIONE segnalato il tocco con la mano dal VAR è RIGORE! C'è stato prima il tocco con la mano quindi una spinta di Osimhen. Proteste dei giocatori, ne fanno le spese sia Medel che Di Silvestri ammoniti 36' apertura errata di Lozano in area per Osimhen, palla sul fondo 34' scambio in area da Anguissa e Mario Rui che si vede sporcare la conclusione ravvicinata da Mbaye ma l'arbitro concede rimessa dal fondo. Nell'occaasione buona la discesa dell'esterno del Napoli che ha dato il via all'azione 32' primo giallo della partita per Anguissa, intervento in ritardo su Dominguez 32' disimpegno errato a centrocampo di Koulibaly, ripartenza fermata al nascere da Elmas che non viene ammonito 29' angolo affidato da Barrow dalla sinistra d'attacco, uscita di Ospina che subisce un colpo da Mbaye. Punizione per la difesa 27' punizione Napoli dai 30 metri, Insigne scodella morbido in area con il portiere del Bologna in comoda presa alta 25' prova a piazzare con il destro a giro dal vertice sinistro dell'area Anguissa ma non inquadra lo specchio della porta 21' prosegue con il possesso palla il Napoli che prova a concludere con Osimhen ma palla a lato 18' FABIAN RUIZZZ!!! VANTAGGIO NAPOLI!!! Il giocatore piazza il mancino a giro con palla sotto la traversa alla sinistra di Skorupski proteso invano in tuffo! Su errato disimpegno al limite dell'area di Svanberg, palla da Lozano a Elmas fino a Ruiz che lascia partire una conclusione molto precisa 17' dalla distanza ci prova Dominguez ma sfera che sorvola la traversa 15' contropiede Napoli con apertura di Osimhen a sinistra per Insigne, ingresso in area e pallonetto tentato sul portiere in uscita ma Medel di testa salva quasi sulla linea della porta! Sugli sviluppi del corner Ruiz apre su Insigne ma conclusione dal limite fiacca 14' contropiede Bologna con Hickey che non trova compagni ed è costretto a rallentare, gli frana addosso Lozano, punizione regalata 12' su rilancio incerto in area di Rrahmani, campanile di Orsolini senza pretese e difesa che può disimpegnare 11' lancio in area di Lozano per Osimhen, buon intervento in rovesciata di Medel che allontana 9' verticalizzazione di Mbaye per Barrow, buona diagonale di Di Lorenzo che lo anticipa al limite dell'area. Dall'altra parte su filtrante di Fabian Ruiz scambio tra Osimhen ed Elmas in area e sul tentativo respinto palla sui piedi di Mario Rui, conclusione debole e nessun problema per il portiere 7' cross di Lozano con palla in mezzo a due persone verso il primo palo dove senza problemi può uscire Skorupski 5' lancio di Insigne con il mancino verso il secondo palo per l'inserimento di Lozano in leggero ritardo, sfera sul fondo 3' intervento deciso di Koulibaly su Orsolini a centrocampo, gli ospiti ripartono da Skorupski che pressato rilancia in fallo laterale 2' possesso palla prolungato del Bologna sulla trequarti avversaria, fermato in offside Mbaye partiti! Calcio d'avvio battuto dal Bologna oggi maglia gialla, Napoli in maglia a sfondo nero Ci siamo! Napoli e Bologna fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match Un saluto ai lettori di Calciomagazine, siamo all'epilogo della decima giornata di Serie A. Questa sera in campo Napoli e Bologna dalle 20.45. Seguiremo il match in diretta con la nostra consueta cronaca. TABELLINO NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa (dal 30' st Demme); Lozano (dal 20' st Politano), Elmas (dal 30' st Mertens), Insigne (dal 20' st Zielinski); Osimhen. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Lobotka, Petagna. Allenatore: Marco Domenichini BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Mbaye (dla 17' st Skov Olsen), Svanberg, Dominguez (dal 30' st Binks), Hickey (dal 36' st Dijks); Vignato (dal 30' st Sansone), Orsolini; Barrow (dal 36' st Van Hooijdonk). A disposizione: Bagnolini, Bardi, Pyyhtia, Schouten, Cangiano, Santander. Allenatore: Sinisa Mihajlovic Reti: al 18' pt Fabian Ruiz, al 41' pt Insigne (rigore), al 17' st Insigne (rigore) Ammonizioni: Anguissa, Medel, De Silvestri Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 2 minuti nella ripresa NOTA: Medel e Mbaye hanno causato un rigore

Spalletti alla vigilia

Durante la conferenza stampa della vigilia il tecnico del Napoli parlando del match ha sottolineato: “Bisogna cercare di vincere per proseguire a dare un senso al nostro campionato. Ci vuole prestazione e successo, non sarà facile perché troviamo davanti una Bologna con il ghigno del suo allenatore. Poi se ci ha messo mano alla rosa Walter Sabatini, significa che è un gruppo che ha un senso compiuto. E poi è riuscita a recuperare il Milan con 2 espulsioni, significa che hanno tanta convinzione e forza. Bisognerà essere al massimo e mettere in campo tutte le nostre qualità per venire a capo di questa gara”. Per quanto riguarda la posizione in classifica del Milan che sottolineato che per il gruppo non sarà fattore di pressione ma di stimolo a fare bene perchè “dobbiamo sempre mostrare il nostro valore a prescindere dai risultati ottenuti dagli altri”.

Convocati Bologna

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Binks, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Theate.

Centrocampisti: Dominguez, Schouten, Svanberg, Vignato, Pyyhtia (33).

Attaccanti: Barrow, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk.

La presentazione del match

NAPOLI – Giovedì 28 ottobre, alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, andrà in scena il match Napoli – Bologna, valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, che si gioca in turno infrasettimanale. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa partenopei di Luciano Spalletti: in panchina al suo posto ci sarà il vice allenatore Marco Domenichini, subentrato temporaneamente dopo la squalifica del ct dopo il cartellino rosso in Roma – Napoli. Partenopei che, contro i rivali capitolini, hanno portato a casa un deludente 0-0. Dall’altra parte del campo troviamo invece il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che è reduce di una pesante sconfitta in casa contro il Milan, per 4-2. Attualmente il Bologna occupa la 9a posizione in campionato, con 12 punti, a pari merito con l’Empoli. Il match sarà diretto dall’arbitro Serra di Torino coadiuvato da De Meo-Rossi, IV Uomo: Massimi mentre al VAR ci sono Mariani e Lo Cicero. Si tratta del primo match dove arbitrerà il Napoli.

QUI NAPOLI – Il vice allenatore azzurro Marco Domenichini potrebbe schierare un modulo 4-3-3, con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui in posizione arretrata. A centrocampo troviamo Anguissa, Demme ed Zielinski, a coprire il tridente d’attacco formato da Lozano, Osimhen e da Elmas (visto che Insigne dovrebbe partire dalla panchina).

QUI BOLOGNA – Il ct Mihajlovic potrebbe invece adottare un modulo 3-5-2, schierando Binks, Medel e Theate come blocco difensivo. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ De Silvestri, Dominguez, Schouten, Svanberg ed Hickey. Coppia d’attacco formata da Barrow e Orsolini, visto l’assenza di Arnautovic che non figura nemmeno tra i convocati.

Le probabili formazioni di Napoli – Bologna

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore: Marco Domenichini

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Binks Medel, Theate; De Silvestri,, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Barrow. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Napoli – Bologna, valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Cagliari – Roma in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.