Al San Paolo vicino il sold out per il lunch match della 6° giornata. La squadra di Ancelotti chiamata a cancellare la sconfitta con il Cagliari ma non sarà facile

NAPOLI – Tutto pronto per il lunch match della sesta giornata del Campionato di Serie A 2019 – 2020 tra Napoli e Brescia. Alle 12.30 si sfideranno le due squadre sotto la direzione di Manganiello che sarà supportato da Gori e Imperiale. Quarto uomo Sacchi mentre al Var e AVar troveremo Chiffi e De Meo. Davanti a una cornice di pubblico che sfiora il sold out con circa 50mila sugli spalti, vediamo come i due tecnici affronterano il match. Dalle 11.30 sono disponibili le formazioni ufficiali con Ancelotti che dovrebbe inserisce Manolas e Maksimovic in difesa vista l’assenza di Koulibaly. A centrocampo favorito dal primo minuto Allan interno con Ruiz mentre sulle fasce confermati Callejon e Zielinski. Davanti Llorente e Mertens preferiti a Milik e Lozano. In casa Brescia Corini c’è da digerire la sconfitta casalinga con la Juventus e lo farà ripartendo da Balotelli in attacco, così come nel precedente turno. Sguardo agli undici titolari: linea difensiva confermata con Martella preferito a Mateju a far reparto con Sabelli, Cistana e Chancellor; a centrocampo Bisoli, Tonali, Dessena con Spalek in posizione più avanzata dietro Donnarumma e Balotelli. Curiosità: le squadre tornano ad affrontarsi dopo diverse stagioni. Ricordiamo l’ultimo precedente in A finì 0-0 nella stagione 2010 – 2011. Nella stagione 2000 – 2001 invece le reti di Amoruso e Baggio firmarono un nuovo pareggio. Nel 1997 – 1998 furono gli ospiti a centrare il successo con Pirlo, Kozminski e Diana.

Le formazioni ufficiali di Napoli – Brescia

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam, Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Llorente, Mertens. A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Malcuit, Mario Rui, Hysaj, Elmas, Gaetano, Lozano, Amin, Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Donnarumma, Balotelli. A disposizione: Alfonso, Mateju, Gastaldello, Morosini, Romulo, Zmrhal, Ayé, Matri. Allenatore: Corini