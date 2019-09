Pagelle 6° giornata Serie A 2019 – 2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 6° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

TORINO – La quinta giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con la vittoria della Juventus sulla Spal: decidono Ronaldo e Pjanic. Sesto successo consecutivo (non accadeva da 53 anni) e punteggio pieno per l’Inter di Conte, che, pur in dieci uomini per tutta la ripresa a seguito dell’espulsione di Sanchez, a Marassi batte la Sampdoria; le reti di Sensi, Sanchez e Gagliardini; inutile il gol di Jankto. A Mapei Stadim la doppietta di Gomes e i gol di Gosens e Zapata umiliano il Sassuolo e regalano il terzo posto all’Atalanta; di Defrel il gol della bandiera.

Domenica si giocano sei partite. Il lunch match vede impegnate Napoli e Brescia. I partenopei, confitti a sorpresa tra le mura amiche dal Cagliari, sono quarti a quota nove; i lombardi, che martedì sera hanno perso ma tenuto testa alla Juventus, sono undicesimi con 6 punti. Alle 15 la Lazio attende il Genoa. I biancocelesti vengono dalla sconfitta di Milano e sono noni a quota 7; i rossoblu, reduci dal pari interno contro il Bologna, occupano la diciassettesima posizione con due lunghezze in meno. I felsinei fanno visita all’Udinese, che a Verona è riuscita a evitare il quarto k.o. di fila. Voglia di conferme per il Lecce, dopo l’1-3 ul campo della Spal; di riscatto per la Roma, dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Alle 18 il sorprendente Cagliari, quinto a quota 9, ospita il neopromosso Hellas Verona, che in classifica ha quattro lunghezze in meno. Alle 20.45, il Milan ospita la Fiorentina, rivitalizzata dopo aver battuto la Sampdoria.

Dove e quando trovare le pagelle della sesta giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 29 settembre. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta.

Sabato 28 settembre

15.00

18.00

20.45

Domenica 29 settembre

12.30

Napoli-Brescia (pagelle – tabellino)

15.00

Lazio-Genoa (pagelle – tabellino)

Udinese-Bologna (pagelle – tabellino)

Lecce-Roma (pagelle – tabellino)

18.00

Cagliari-Verona (pagelle – tabellino)

20.45

Milan-Fiorentina (pagelle – tabellino)

Lunedì 30 settembre