Fantacalcio, pagelle 6° giornata di Serie B 2019-2020

La sesta giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

PESCARA – La sesta giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si apre con la vittoria per 0-3 del Crotone a Pescara: decidono la doppietta di Benali e la rete di Crociata nel finale



Il Frosinone non va oltre l’1-1 allo Stirpe contro il Cosenza: al gol di Ciano su rigore risponde Carretta. Stesso punteggio tra Venezia e Pisa: toscani a segno con Lisi, di Pinato l’autorete in favore dei lagunari. Dopo un brutto inizio di stagione, il Cittadella, grazie al gol di Diaw, conquista la terza vittoria consecutiva, la prima in trasferta, sul campo dello Juve Stabia; campani ultimi con un solo punto. Nel big match di giornata l’Empoli domina e travolge il Perugia 3-0: doppietta di Mancuso e rete di Frattesi.

Domenica alle 15 si giocano Benevento – Virtus Entella, Chievo – Pordenone e Spezia – Trapani. In serata, alle 21, scendono in campo Livorno – Salernitana e Cremonese – Ascoli.

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Venerdì 27 Settembre

21.00

Pescara – Crotone (pagelle – tabellino)



Sabato 28 settembre

15.00

Frosinone – Cosenza (pagelle – tabellino)

Juve Stabia – Cittadella (pagelle – tabellino)

Venezia – Pisa (pagelle – tabellino)

18.00

Empoli – Perugia (pagelle – tabellino)

Domenica 29 settembre

15.00

Benevento – Virtus Entella (pagelle – tabellino)



Chievo – Pordenone (pagelle – tabellino)

Spezia – Trapani (pagelle – tabellino)

21.00

Livorno – Salernitana (pagelle – tabellino)

Cremonese – Ascoli (pagelle – tabellino)