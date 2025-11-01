Napoli-Como 0-0: Milinkovic-Savic salva la squadra di Conte

Diretta Napoli-Como di Sabato 1 novembre 2025: il portiere decisivo nuovamente su un rigore, questa volta calciato da Morata

NAPOLI – Nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona, Napoli e Como si sono affrontate in una sfida che prometteva scintille ma ha regalato soprattutto equilibrio e tatticismo. Il match, valido per la decima giornata di Serie A, si è concluso sullo 0-0, con poche emozioni ma un episodio chiave: il rigore fallito da Alvaro Morata, neutralizzato da un super Vanja Milinkovic-Savic. Un punto che lascia entrambe le squadre in corsa per i rispettivi obiettivi, ma che alimenta interrogativi sul potenziale offensivo partenopeo e sull’efficacia del possesso sterile del Como.

Indice:

Cronaca della partita

La gara si apre con ritmi blandi e poche occasioni. Dopo appena 8 minuti, Como perde Kempf per infortunio, sostituito da Diego Carlos. Al 26′ arriva l’episodio chiave: Morata si guadagna un rigore dopo un contatto con Milinkovic-Savic, ma dal dischetto l’attaccante spagnolo calcia male e il portiere serbo respinge, confermandosi specialista dagli undici metri.

Napoli perde Gilmour per infortunio al 37′ del primo tempo, sostituito da Elmas. Nella ripresa, Conte prova a dare nuova linfa con i cambi: Lang, Lobotka e Lucca entrano per cercare il guizzo vincente, ma il Como tiene bene il campo. Politano e McTominay ci provano, ma Butez è attento. Il Como, pur mantenendo il possesso palla (55%), non riesce mai a rendersi realmente pericoloso. Nel finale, il Napoli spinge ma non sfonda. Il match si chiude con cinque ammonizioni e un rigore sbagliato, ma senza gol.

Tabellino

NAPOLI: Milinkovic-Savic V., Di Lorenzo G., Rrahmani A., Buongiorno A., Spinazzola L. (dal 1′ st Gutierrez M.), Anguissa F., Gilmour B. (dal 37′ pt Elmas E.), McTominay S., Politano M. (dal 42′ st Lobotka S.), Hojlund R. (dal 42′ st Lucca L.), David Neres (dal 28′ st Lang N.). A disposizione: Ambrosino G., Beukema S., Contini N., Elmas E., Ferrante M., Gutierrez M., Juan Jesus, Lang N., Lobotka S., Lucca L., Marianucci L., Mazzocchi P., Olivera M., Vergara A. Allenatore: Conte A..

COMO: Butez J., Smolcic I. (dal 26′ st Posch S.), Ramon J., Kempf M. O. (dal 8′ pt Diego Carlos), Valle A., Caqueret M. (dal 26′ st Da Cunha L.), Perrone M., Addai J. (dal 37′ st Rodriguez J.), Paz N., Diao A., Morata A. (dal 37′ st Douvikas A.). A disposizione: Baturina M., Cavlina N., Cerri A., Da Cunha L., Diego Carlos, Douvikas A., Goldaniga E., Kuhn N., Le Borgne A., Moreno A., Posch S., Rodriguez J., Van der Brempt I., Vigorito M., Vojvoda M. Allenatore: Fabregas C..

Reti: –

Ammonizioni: al 21′ pt Anguissa F. (Napoli), al 22′ st Politano M. (Napoli), al 27′ st Elmas E. (Napoli) al 16′ pt Perrone M. (Como), al 39′ pt Smolcic I. (Como).

Recupero: 4′ pt, 4′ st

Rigori sbagliati: al 26′ pt Morata A. (Como).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Fontemurato e dal quarto ufficiale Crezzini. Al VAR Di Bello, Abisso AVAR.

Presentazione del match

Sabato 1° novembre, lo Stadio Diego Armando Maradona sarà il palcoscenico di un confronto inedito e affascinante tra due squadre in grande forma: il Napoli di Antonio Conte ospita il sorprendente Como guidato da Cesc Fabregas, in una sfida che promette spettacolo e punti pesanti. Calcio di inizio alle ore 18. Gli azzurri, reduci da un successo esterno sul campo del Lecce (1-0), puntano a consolidare il primato, che al momento condividono con la Roma, e a proseguire la corsa verso lo Scudetto. La vittoria in Salento ha rappresentato anche la prima gara stagionale senza subire reti, un segnale incoraggiante per una squadra che ha già mostrato solidità e continuità. Al Maradona, il Napoli è una vera e propria macchina da guerra: cinque vittorie su cinque in casa in questo campionato e una striscia aperta di 16 risultati utili consecutivi tra le mura amiche (13 successi e 3 pareggi). L’ultima vittima è stata l’Inter, battuta 3-1 in un match che ha confermato la forza del gruppo di Conte.

Il Como, però, non arriva a Fuorigrotta con l’intenzione di fare da comparsa. I lariani sono una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione: solo cinque punti li separano dal Napoli in classifica, e il loro cammino è stato impreziosito da vittorie prestigiose contro Lazio, Fiorentina e Juventus, oltre al pareggio strappato in casa dell’Atalanta. La squadra di Fabregas è imbattuta da inizio settembre in tutte le competizioni (4 vittorie e 4 pareggi) e vanta la seconda miglior difesa del torneo con appena sei gol subiti in nove giornate.

Mercoledì scorso, il Como ha superato il Verona per 3-1, riscattando il pari a reti bianche contro il Parma. In trasferta, i lombardi hanno perso una sola volta nelle ultime otto uscite ufficiali, anche se l’unico successo esterno in campionato risale alla vittoria per 2-1 contro la Fiorentina.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Antonio Conte dovrebbe confermare il suo classico 4-3-3, con Milinkovic-Savic tra i pali e una linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani (in ballottaggio con Juan Jesus), Buongiorno e Spinazzola. A centrocampo spazio alla fisicità di Anguissa, alla regia di Gilmour e alla dinamicità di McTominay. In attacco, Politano e Neres (in vantaggio su Olivera) agiranno ai lati di Hojlund, chiamato a guidare il tridente offensivo. Restano indisponibili Lukaku, Contini, Lobotka, Meret e De Bruyne, mentre Noa Lang è in dubbio.

CPME ARRIVA IL COMO – Cesc Fabregas, dall’altra parte, dovrebbe schierare il Como con un 4-2-3-1 compatto e tecnico. In porta ci sarà Butez, protetto da una difesa che vede Vojvoda (favorito su Posch), Diego Carlos, Kempf e Moreno (in vantaggio su Valle). In mediana, Perrone e Da Cunha sono i principali indiziati per partire dal primo minuto, anche se Caqueret insidia uno dei due. Sulla trequarti spazio a Kuhn, Nico Paz e Diao (in ballottaggio con Rodriguez), mentre in avanti Morata è leggermente favorito su Douvikas per il ruolo di centravanti. Non saranno della partita Dossena e Sergi Roberto.

Probabili formazioni di Napoli-Como

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Diao; Morata. Allenatore: Cesc Fabregas.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Inoltre, come sempre, su Calciomagazine.net, troverete tutti gli approfondimenti pre gara, le formazioni ufficiali, la diretta testuale e il post gara con le pagelle.