Napoli – Genk: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Genk del 10 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sesta e ultima giornata del Gruppo E di Champions League, calcio d’inizio alle 21

NAPOLI – Martedì 10 dicembre alle ore 18.55 andrà in scena Napoli – Genk, incontro valevole per la sesta e ultima giornata del Gruppo E di Champions League. Da una parte c’è la squadra di Ancelotti che sta vivendo una crisi senza fine come dimostrato dal pareggio esterno contro l’Udinese e la settima posizione in classifica con 21 punti, distacco abissale dalle prime tre. I partenopei, nonostante ciò, sono ad un passo dagli ottavi di finale visto che, per staccare il pass, basterà non perdere. Dall’altra parte c’è la squadra belga che, in campionato, viene dal prezioso successo esterno contro il Cercle Brugge e in classifica occupano l’ottava posizione con 24 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

NAPOLI-GENK IN DIRETTA Martedì 10 dicembre alle ore 18 le formazioni ufficiali, dalle 18.55 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Ancelotti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Fabian Ruiz e Zielinski in cabina di regia con Insigne e Callejon sulle fasce laterali mentre davanti spazio al tandem offensivo formato da Mertens e Llorente.

QUI GENK – La compagine belga dovrebbe schierarsi con un modulo speculare: Vandevoordt in porta, pacchetto difensivo composto da Maehele e Borges sulle corsie esterne mentre nel mezzo Dewaest e Lucumi. A centrocampo Berge e Cuesta nel mezzo con Ito e Ndongala sulle fasce laterali mentre davanti spazio alla coppia d’attacco formata da Samatta e Onuachu.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Genk, valevole per l’ultima giornata del Gruppo E di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Napoli – Genk

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui, Insigne, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Mertens, Llorente. Allenatore: Ancelotti

GENK (4-4-2): Vandevoordt; Maehele, Dewaest, Lucumi, Borges, Ito, Cuesta, Berge, Ndongala, Samatta, Onuachu. Allenatore: Wolf

STADIO: San Paolo