Diretta Ajax – Valencia: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Ajax – Valencia del 10 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sesta giornata di Champions League, calcio d’inizio alle 21

AMSTERDAM – Domani sera, martedì 10 dicembre, si gioca Ajax – Valencia, incontro valevole per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League; calcio di inizio previsto per le ore 21. L’Ajax si trova al momento in testa al Gruppo H con 10 punti, seguono Valencia e Chelsea a 8 e chiude a 1 il fanalino di coda Lilla. Nessuna delle due squadre convolte in questa sfida è pertanto certa della passaggio del turno. Sono però artefici del proprio destino, perché in caso di vittoria si assicurerebbero un posto agli ottavi di finale della massima competizione europea.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

AFC AJAX:. A disposizione:. Allenatore: Erik ten Hag.



VALENCIA CF:. A disposizione:. Allenatore: Celades.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Ajax – Valencia

L’Ajax potrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 con Huntelaar come punta, supportato dietro di lui da Tadic, Ziyech e Lang; a Van de Beek e Mazraoui è lasciato il compito di registi mentre in difesa ci saranno probabilmente Veltman, Schuurs, Blind e Tagliafico. Invece il Valencia dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2 con Domenech in porta, Costa, Garay, Gabriel e Gaya in difesa, a centrocampo Soler, Coquelin, Parejo e Torres mentre in attacco la coppia Gameiro – Rodrigo.

Ajax(4-2-3-1): Onana; Veltman, Schuurs, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Mazraoui; Tadic, Ziyech, Lang; Huntelaar. Allenatore: Ten Hag.

Valencia(4-4-2): Domenech; Costa, Garay, Gabriel, Gaya; Soler, Coquelin, Parejo, Torres; Gameiro, Rodrigo. Allenatore: Celades.

Dove seguire Ajax – Valencia

Il match Ajax – Valencia sarà trasmesso in diretta in esclusiva su SKY SPORT