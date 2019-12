Diretta Dortmund – Slavia Praga: risultato in tempo reale e tabellino

Diretta di Borussia Dortmund – Slavia Praga del 10 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sesta giornata di Champions League, calcio d’inizio alle 21

DORTMUND – Martedì 10 dicembre, si gioca Dortmund – Slavia Praga, incontro valevole per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League; calcio di inizio previsto per le ore 21. I padroni di casa, terzi in Bundesliga, hanno sette punti nel Girone F di Champions League. Cinque lunghezze in meno per i cechi, abbondantemente in testa al loro campionato nazionale; già eliminato dalla competizione. All’andata i tedeschi hanno vinto 2-0.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

BORUSSIA DORTMUND:. A disposizione:. Allenatore: Lucien Favre.



SLAVIA PRAHA:. A disposizione:. Allenatore: Jindřich Trpišovský.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Dortmund – Slavia Praga

Il Dortmund potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Burki in porta e difesa composta da Akanji e Hummels al centro e da Piszczek e Hakimi ai lati. In mezzo al campo Delaney e Witsel; sulla trequarti Sancho, Brandt e Guerreiro, di supporto all’unica punta Reus. Probabile modulo speculare per lo Slavia Praga con Kolar tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Kudela -Hovorka e da Coufal e Boril sulle fasce. In mezzo al campo Sevcik e Soucek. Sulla trequarti Masopust, Stanciu , Olayinka, di supporto all’unica punta Tecl.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Akanji, Hummels, Hakimi; Delaney, Witsel; Sancho, Brandt, Guerreiro; Reus. Allenatore: Lucien Favre.

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Sevcik, Soucek; Masopust, Stanciu , Olayinka; Tecl. Allenatore: Jindrich Trpisovsky.

Dove seguire Dortmund – Slavia Praga

Il match Dortmund – Slavia Praga sarà trasmesso in diretta in esclusiva su SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite),