Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 11 dicembre 2019: in primo piano la Champions League con Atalanta e Juventus in campo.

LEVERKUSEN – Champions League in primo piano anche quest’oggi con la seconda tranche delle sfide valevoli per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi. Alle ore 18.55 c’è Shakhtar-Atalanta con i padroni di casa che occupano la seconda posizione nel girone con 6 mentre gli orobici, ultimi con 4 punti, hanno bisogno di un successo per staccare il pass degli ottavi di finale. Potrebbe non bastare visto che, in contemporanea, il Manchester City non dovrà perdere sul campo della Dinamo Zagabria, i croati occupano la terza posizione in classifica con 5 punti. Alle ore 21 Bayer Leverkusen-Juventus con i tedeschi che sono reduci da due successi importanti contro Bayern e Schalke mentre i bianconeri, già certi degli ottavi di finale, vengono dalla sconfitta esterna contro la Lazio. Nello stesso raggruppamento andrà in scena Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca con gli spagnoli che hanno bisogno di un successo per qualificarsi agli ottavi. Nel Gruppo spicca Bayern Monaco-Tottenham ma entrambe sono già certe, rispettivamente, del primo e del secondo posto del girone. Nello stesso raggruppamento si giocherà Olympiakos-Stella Rossa. Situazione identica nel Gruppo A con Real Madrid e PSG, già qualificate, che giocheranno contro Brugge e Galatasaray.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV



FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre

11:30 Corea del Sud - Hong Kong



14:00



Burundi - Gibuti

Uganda - Eritrea



FIFA > Freundschaft Vereine 2019 > Kalenderwoche

11:00 Colonia - 1. FC Köln II



FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Dicembre

08:20 Taiwan - Giappone



FIFA > U18 Amichevoli 2019 > Dicembre

14:00 Romania - Turchia

16:00 Portogallo - Spagna



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo A



21:00



Paris Saint-Germain - Galatasaray

Club Brugge KV - Real Madrid



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo B



21:00



Bayern Monaco - Tottenham Hotspur

Olympiakos Piräus - Crvena Zvezda



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo C



18:55



Shakhtar Donetsk - Atalanta

Dinamo Zagabria - Manchester City



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo D



21:00



Atlético Madrid - Lokomotiv Moskva

Bayer Leverkusen - Juventus



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo A

14:00 Club Brugge KV - Real Madrid

15:00 Paris Saint-Germain - Galatasaray



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo B



16:00



Bayern München - Tottenham Hotspur

Olympiakos Piräus - Crvena Zvezda



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo C

11:00 Shakhtar Donetsk - Atalanta

13:00 Dinamo Zagreb - Manchester City



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo D

14:00 Bayer Leverkusen - Juventus

16:00 Atlético Madrid - Lokomotiv Moskva



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura

20:00 Destroyers - Always Ready







San José - Guabirá

Blooming - Aurora

Destroyers - The Strongest

Always Ready - Nacional Potosí

Real Potosí - Sport Boys Warnes

Bolívar - Royal Pari

Jorge Wilstermann - Oriente Petrolero



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020

20:30 Europa FC - Lynx FC



Indonesia > Liga 1 2019

09:30 Persela Lamongan - PSS Sleman

11:45 Pusamania Borneo - Persib Bandung

12:30 PS Barito Putera - PSM Makassar



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45



Barnsley FC - Reading FC

Birmingham City - Queens Park Rangers

Brentford FC - Cardiff City

Derby County - Sheffield Wednesday

Swansea City - Blackburn Rovers

Wigan Athletic - West Bromwich Albion



Italia > Serie C Girone A 2019/2020

18:00 Pontedera - Calcio Lecco 1912

15:00 Juventus II - Gozzano



Italia > Serie C Girone C 2019/2020

14:30 Paganese - Catania

20:30 Vibonese - Catanzaro



Italia > Coppa Italia Serie C 2019/2020 > Quarti di finale

18:30 Robur Siena - Ternana



Italia > Serie D Girone A 2019/2020



15:00



Bra - Lavagnese

Sanremese - Prato

14:30 Verbania Calcio - Borgosesia



Italia > Coppa Italia Serie D 2019/2020 > Quarti di finale

17:30 ASD Pineto Calcio - Tolentino



Lussemburgo > Nationaldivision 2019/2020



20:00



Union Titus Pétange - Progrès Niedercorn

Blue Boys Muhlenbach - RFCU Luxemburg

US Mondorf - CS FOLA Esch



Montenegro > 1. CFL 2019/2020



13:00



FK KOM Podgorica - FK Zeta

OFK Petrovac - FK Podgorica

FK Grbalj Radanovići - Iskra Danilovgrad

15:00 OFK Titograd - FK Sutjeska

19:00 FK Budućnost Podgorica - FK Rudar Pljevlja



Peru > Cuadrangular de ascenso 2019

19:00 Llacuabamba - Deportivo Coopsol

21:30 Chavelines Juniors - Atlético Grau



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020

18:30 Mamelodi Sundowns - Stellenbosch FC



Ungheria > Magyar Kupa 2019/2020 > 8. Giornata



12:00



Vác FC - Újpest FC

Dorogi FC - Debreceni VSC



Venezuela > Primera División 2019 Serie Final > Finale

20:30 Estudiantes de Mérida - Caracas FC