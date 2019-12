Diretta Chelsea – Lilla: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Chelsea – Lilla del 10 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sesta giornata di Champions League, calcio d’inizio alle 21

LONDRA – Il Lilla è ormai tagliato fuori dai giochi, non può neppure raggiungere il terzo posto che dà accesso all’Europa League, il Chelsea invece ha ancora chance di qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea. Il Gruppo H è infatti al momento dominato dall’Ajax con 10 punti, seguono Valencia e Chelsea a 8 e chiude a 1 il Lilla. Il Chelsea è al momento quarto in Premier League ed è reduce dalla sconfitta per 3-1 in trasferta conto l’Everton. Il Lilla invece è terzo in Ligue 1 e nel weekend ha vinto 1-0 in casa contro il Brest. Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 10 dicembre 2019.

Le probabili formazioni di Chelsea – Lilla

La squadra di Lampard scenderà probabilmente con il 4-3-3 con Willian, Pulisic e Abraham in attacco, Kante, Jorginho e Kovacic a centrocampo e Azpilicueta, Zouma, Tomori e Palmieri in difesa mentre Galtier potrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1 con Osimhen unica punta Sanches, Ikone e Bamba dietro di lui e Xeka e Andre in regia; la retroguardia sarà affidata a Celik, Fonte, Gabriel e Bradaric, in porta ci sarà Maignan.

Chelsea(4-3-3): Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Palmieri; Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Pulisic, Abraham. Allenatore: Lampard.

Lilla(4-2-3-1): Maignan; Celik, Fonte, Gabriel, Bradaric; Xeka, Andre; Sanches, Ikone, Bamba; Osimhen. Allenatore: Galtier.

Dove seguire Chelsea – Lilla

Il match Chelsea – Lilla sarà trasmesso in diretta in esclusiva su SKY SPORT (canale 254 satellite)