Diretta Benfica – Zenit: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Benfica – Zenit del 10 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sesta giornata di Champions League, calcio d’inizio alle 21

LISBONA – Domani sera 10 dicembre, si giocherà Benfica – Zenit, incontro valevole per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League; calcio di inizio previsto per le ore 21. I padroni di casa, primi nella Primeira Liga, hanno 4 punti nel Girone G di Champions League e sono ultimi in classifica e sicuri di non passare il turno. Tre lunghezze in più per i russi, primi in campionato, sono secondi nel girone a pari merito con il Lione avranno l’occasione di passare agli ottavi. Nella gara d’andata i russi si sono imposti 3-1 sui portoghesi.

Le probabili formazioni di Benfica – Zenit

Il Benfica dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2 con Vlachodimos in porta e difesa composta da Dias e Ferro centrali e sulle fasce Tavares e Grimaldo. A centrocampo agiranno nel mezzo Taarabt e Gabriel mentre sulle fasce agiranno Pizzi e Cervi. La coppia d’attacco sarà Seferovic e Carlos Vinicius. Per lo Zenit modulo speculare con Kerzhakov tra i pali e difesa formata da Ivanovic e Rakitsky centrali mentre Karavaev e Santos sugli esterni. A centrocampo Erokhin e Barrios nel mezzo con esterni Sutorin e Shatov. Il tandem d’attacco sarà Azmoun e Dzyuba.

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Tavares, Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Taarabt, Gabriel, Cervi; Seferovic, Carlos Vinicius.

ZENIT (4-4-2): Kerzhakov; Karavaev, Ivanovic, Rakitsky, Santos; Sutorin, Erokhin, Barrios, Shatov; Azmoun, Dzyuba.

