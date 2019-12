Diretta Lione – Lipsia: risultato in tempo reale e tabellino

Diretta di Lione – Lipsia del 10 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sesta giornata di Champions League, calcio d’inizio alle 21

LIONE – Martedì 10 dicembre, si gioca Lione – Lipsia, incontro valevole per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League; calcio di inizio previsto per le ore 21. I padroni di casa, terzi in Ligue 1, hanno sette punti nel Girone G di Champions League. Tre lunghezze in più e primo posto per i tedeschi, secondi in Bundesliga a -1 dalla capolista Monchengladbach. All’andata i francesi hanno vinto 2-0.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

OLYMPIQUE LYON: Allenatore: Rudi García.



RB LEIPZIG: Allenatore: Julian Nagelsmann.



Reti:

Le probabili formazioni di Lione – Lipsia

Il Lione potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Anthony Lopes tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Denayer, Andersen e da Kone e Dubois sulle fasce. In mezzo al campo Tousart e Thiago Mendes. Sulla trequarti Cornet, Reine-Adelaide, Bertrand Traorè , di supporto all’unica punta Dembele. Probabile modulo 3-1-4-2 per il Lipsia con Gulacsi tra i pali e retroguardia formata da Konaté, Upamecano e Orban. In mezzo al campo Leimar. Sulla trequarti la coppa centrale Haidara-Sabitzer e Klostermann e Halstenberg- Davanti Poulsen e Werner.

LIONE (4-2-3-1): Anthony Lopes, Kone, Denayer, Andersen, Dubois, Tousart, Thiago Mendes, Cornet, Reine-Adelaide, Bertrand Traorè, Dembele. Allentaore: Sylvinho.

LIPSIA (3-1-4-2): Gulacsi; Konaté, Upamecano, Orban; Laimer; Klostermann, Haidara, Sabitzer, Halstenberg; Poulsen, Werner. Allenatore: Nagelsmann.

Dove seguire Lione – Lipsia

Il match Lione – Lipsia sarà trasmesso in diretta in esclusiva su SKY SPORT (canale 256 satellite)