Diretta Napoli-Hellas Verona di domenica 12 gennaio 2025: dopo 5 minuti su conclusione di Di Lorenzo, decisiva autorete di Montipò, nella ripresa Anguissa chiude i giochi

NAPOLI – Domenica 12 gennaio 2025 allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena Napoli-Hellas Verona, gara valevole per la ventesima giornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 20:45. Da una parte, la formazione guidata da Antonio Conte reduce da quattro vittorie consecutive dopo la sconfitta casalinga rimediata con la Lazio (0-1). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Paolo Zanetti che vengono da sette punti conquistati nelle ultime cinque partite dopo aver ottenuto un solo successo in otto giornate di campionato.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: NAPOLI-VERONA 2-0 SECONDO TEMPO 48' è finita! Il Napoli supera 2-0 il Verona con un gol per tempo conservando la vetta della classifica. Grazie per l'attenzione, alla prossima 45' assegnati 3 minuti di recupero 45' standing ovation per l'uscita di Neres, al suo posto Zerbin 41' spunto personale di Ngonge che calcia di interno dal fuoriarea colpito il palo di sostegno alla destra di Montipò 39' spazio per Mosquera al posto di Belayane 38' in campo Mazzocchi per Spinazzola 37' dalla distanza ci prova Kastanos con il mancino di potenza ma centrale, non rischia la presa Meret 32' nel Napoli c'è Ngonge, Simeone e Raspadori per McTominay, Lukaku e Politano 31' in campo Daniliuc e Kastanos per Faraoni e Tengstedt 29' dalla distanza ci prova Duda ma mira errata 23' in campo Livramento e Bradaric per Sarr e Lazovic 22' Zanetti si prepara le prime mosse con la squadra che sembra un pò sfiduciata dopo il raddoppio del Napoli 16' ANGUISSA!! GOLAZZO! 2-0 NAPOLI. Alla terza occasione il centrocampista si fa perdonare con una conclusione con il mancino molto preciso sul primo palo dal limite dopo uno scambio con Lukaku e aver aggirato un avversario 10' torna dalla bandierina il Napoli, interessante la sovrapposizione di Di Lorenzo. Nulla di fatto, ha la meglio la difesa 5' angolo dalla sinistra, tocco di Rrahmani che anticipa di testa anche McTominay, sulla linea salva Faraoni! Nuovo giro dalla bandierina, sul primo palo ottimo inserimento ancora di Rrahmani ma palla di poco fuori! 4' bella conclusione bassa dal limite improvvisa di McTominay con il destro, ottimi riflessi di Montipò! 1' subito uno spunto di Neres dal fondo prova ad accentarsi, tiro cross respinto da Montipò Si riparte con il calcio d'avvio dato dall'Hellas Squadre nuovamente in campo per il secondo tempo, nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 45' senza recupero si chiude il primo tempo, 1-0 per il Napoli grazie alla conclusione di Di Lorenzo deviata da Montipò. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo per i secondi 45 minuti 37' ottima chiusura in scivolata di Rrahmani in area sul tentativo in area di Tengstedt 33' su cross basso Meret difetta nella presa mandando in confusione Politano che svirgola un pò il rinvio ma in un secondo tempo il portiere fa sua la sfera 31' bella incursione in area di Neres, scarico per McTominay che nel primo palo alza la mira da due passi! 30' altra sponda di Lukaku per Anguissa ma il suo destro dal limite dell'area è da dimenticare 26' fraseggio sull'asse Sarr-Tengstedt ma quest'ultimo non riesce a effettuare il passaggio decisivo, chiude bene Juan Jesus 24' dopo un ottimo avvio della squadra di Conte, gli ospiti sembrano aver preso le misure cercando di far salire il loro baricentro. Ritmi più blandi 17' bel lancio in profondità di Lazovic per l'inserimento in area di Tengstedt anticipato dall'uscita di Meret 14' palla gol per Tengstedt su cross di Faraoni dal fondo, gli lascia lo spazio Di Lorenzo ma colpo di testa alto 13' su cross di Neres verso il secondo palo, colpo in acrobazia per McTominay e palla a lato ma c'è il tocco di un difensore. Sul corner libera la difesa 11' bello schema su punizione con Politano che vede libero Lukaku, piazzato appena dentro l'area di poco a lato! 6' incredibile palla gol per Anguissa! Cross rasoterra di McTominay per il compagno che da due passi calcia con il corpo all'indietro e palla in curva 5' DI LORENZO! NAPOLI GIA' IN VANTAGGIO! Giocata di Politano, palla al difensore che dopo uno scambio sul corto con Lukaku conclude con il mancino di precisione, c'è un tocco di Montipò decisivo 3' scambio tra Spinazzola e McTominay, buona uscita della difesa scaligera Calcio d'avvio battuto da Lukaku, Napoli in maglia azzurra, Verona in quella a sfondo scuro con i bordi gialli Si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare Fabio Cudicini Napoli e Verona fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio della partita Un cordiale saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Napoli-Verona match che conclude il ricco programma di questa domenica. Fischio d'inizio alle ore 20:45. Conte senza Kvaratskelia riparte con il tridente formato da Politano, Lukaku e Neres. Zanetti si affida a Susvlo a supporto di Tengstedt e Sarr. TABELLINO NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Spinazzola (dal 38' st Mazzocchi); McTominay (dal 32' st Ngonge), Lobotka, Zambo Anguissa; Politano (dal 32' st Raspadori), Lukaku (dal 32' st Simeone), Neres (dal 45' st Zerbin). A disposizione: Contini, Scuffet, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Faraoni (dal 31' st Daniliuc), Duda, Belahyane (dal 39' st Mosquera), Lazovic (dal 23' st Bradaric); Suslov; Tengstedt (dal 31' st Kastanos), Sarr (dal 23' st Livramento). A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Lambourde, Bradaric, Livramento, Okou, Sishuba, Kastanos, Dani Silva, Alidou, Mosquera, Ajayi, Cisse, Corradi. Allenatore: Paolo Zanetti Reti: al 5' pt Montipò (autorete), al 16' st Anguissa Ammonizioni: - Recupero: 0' pt, 3' st

Le formazioni ufficiali di Napoli-Verona

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Spinazzola; McTominay, Lobotka, Zambo Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Contini, Scuffet, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Faraoni, Duda, Belahyane, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr. A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Lambourde, Bradaric, Livramento, Okou, Sishuba, Kastanos, Dani Silva, Alidou, Mosquera, Ajayi, Cisse, Corradi. Allenatore: Paolo Zanetti

Le parole di Antonio Conte

“Per noi allenatori è un mese molto complesso quello di gennaio con il calciomercato aperto. Crea problematiche, ma dovremo essere bravi come siamo stati fino a questo momento a restare concentrati. Ci attende una partita tosta, l’Hellas Verona ha raccolto sette punti nelle ultime quattro partite, ha vinto a Bologna e all’andata ci ha rifilato tre gol. Incontreremo una squadra fisica e ci sono tante situazioni che devono farci stare attenti. I tifosi devono darci come sempre una mano perché è una tappa importante e dobbiamo iniziare il girone di ritorno al meglio”.

I convocati dell’Hellas Verona

Portieri: 1 Montipò, 22 Berardi, 34 Perilli.

Difensori: 4 Daniliuc, 5 Faraoni, 15 Okou, 23 Magnani, 27 Dawidowicz, 42 Coppola, 82 Corradi, 87 Ghilardi.

Centrocampisti: 6 Belahyane, 8 Lazovic, 12 Bradaric, 20 Kastanos, 21 Dani Silva, 31 Suslov, 33 Duda, 80 Cisse.

Attaccanti: 7 Lambourde, 9 Sarr, 11 Tengstedt, 14 Livramento, 29 Alidou, 35 Mosquera.

Presentazione del match

Gli azzurri, che tra le mura amiche hanno vinto otto delle ultime dieci gare e hanno totalizzato più punti di tutte le altre compagini di questa Serie A (21), puntano all’ottava vittoria casalinga stagionale per rimanere in vetta alla classifica davanti ad Atalanta ( 3 con una partita in più) e Inter ( 4 con due gare in più). I gialloblu, invece, che in trasferta non hanno mezze misure con tre successi e sei sconfitte, vanno a caccia del terzo risultato utile consecutivo e del terzo blitz di fila per tenere lontana la zona retrocessione ( 1 dal Cagliari terzultimo).

All’andata, nella gara disputata al Bentegodi, l’Hellas Verona si era imposto a sorpresa con il netto punteggio di 3-0 ai danni del Napoli. Gli scaligeri, però, non sbancano il campo dei partenopei dal 2 gennaio 1983 (1-2). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Fontemurato. Quarto Ufficiale: Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR Davide Ghersini di Genova assistito da Valerio Marini di Roma 1.

QUI NAPOLI – Indisponibili Buongiorno, Kvaratskhelia e Olivera tra le file degli azzurri. Tra i pali Meret con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Zambo Anguissa, Lobotka e McTominay mentre in avanti spazio al tridente offensivo composto da Politano, Lukaku e Neres.

QUI HELLAS VERONA – Zanetti dovrà fare a meno degli infortunati Frese, Cruz e Harroui oltre agli squalificati Tchatchoua e Serdar. A protezione di Montipò ci saranno Dawidowicz, Coppola e Ghilardi. Sulle corsie esterne agiranno Lazovic e Bradaric con Belahyane e Duda in mezzo al campo. Davanti spazio a Sarr e Suslov alle spalle di Tengstedt.

Le probabili formazioni di Napoli-Hellas Verona

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Belahyane, Duda, Bradaric; Suslov, Sarr; Tengstedt. Allenatore: Paolo Zanetti

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN: l’app disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console.