La formazione partenopea controlla agevolmente l’incontro concedendo poco e gestendo il possesso palla. Politano e Lozano realizzano le reti del 2-0 utile a superare il Rijeka in questa sfida europea

NAPOLI – I partenopei portano a casa i tre punti in questa serata europea battendo Rijeka e trovando il primo posto nel girone F di Europa League. Gli uomini di Gattuso hanno gestito sin dalle prime battute il possesso palla costringendo gli avversari sulla difensiva. Due occasioni salvate dal portiere avversario Nevistic, al 27′ ed al 36′, sono state il preludio al goal arrivato al minuto 41 grazie a Politano che ha depositato da pochi passi il cross basso di Zielinski. Il secondo tempo si apre con i partenopei in pieno controllo del possesso palla e, complici e cambi effettuati da mister Gattuso, il Napoli riesce ad essere più incisivo. Proprio questa incisività porta alla marcatura del definitivo 2-0 messa a segno da Lozano al minuto 75.

La cronaca minuto per minuto

NAPOLI-RIJEKA 2-0 FINALE SECONDO TEMPO 93' L'arbitro pone fine alla gara, il Napoli vince per 2-0. 91' Ci saranno tre minuti di recupero. 91' Ci prova anche Lobotka da fuori, il portiere avversario si rifugia in angolo. 90' Grandissima parata di Nevistic sul tiro di Insigne che si era inserito centralmente. 88' Ultimi minuti di gioco a disposizione delle due squadre. 85' Il Napoli gestisce il possesso e gli ospiti rimangono in attesa senza mettere in atto il pressing. 82' Insigne raccoglie il cross di Ghoulam calciando a giro di destro, Nevistic para in tuffo. 80' Ancora un cambio operato dagli ospiti con Braut per Anastasio. 78' Yateke subentra a Muric negli ospiti. 75' GOOOOOOOOOOOOOOL!!! Lozano!!! L'attaccante arriva davanti al portiere, rimane fresso e trova il goal col piatto destro. 72' Cross dalla destra di Di Lorenzo, Petagna mette fuori di sinistro. 71' Petagna commette fallo in attacco su Velkoski, punizione per il Rijeka. 69' Gattuso inserisce Lobotka per Demme e Mertens per Elmas. 68' Il Napoli non riesce a concretizzare il possesso palla che produce. 64' Doppio cambio nel Napoli con Insigne al posto di Zielinski e Lozano per Politano. 61' I partenopei mantengono il controllo della sfera facendola girare lontano dalla propria area di rigore. 59' Punizione nella propria trequarti conquistata da Demme. 55' Corridoio di Demme per Ghoulam che crossa dalla sinistra non trovando Petagna per un soffio. 54' La battuta viene respinta coi pugni dal portiere avversario. 54' Ancora il Napoli in avanti con un corner dalla destra. 52' Grande fraseggio del Napoli che porta Demme alla conclusione non trovando incredibilmente la porta. 51' Occasione per gli ospiti con Andrijasevic che impatta male di testa e manda fuori. 48' Ritmi piuttosto bassi in questi primi minuti della ripresa. 46' Ha inizio il secondo tempo della gara. PRIMO TEMPO 46' Fine della prima frazione di gioco. 45' Un minuto di recupero concesso dal direttore di gara. 44' Parata eccezionale di Ospina sul tiro mancino di prima intenzione da parte di Loncar! 41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! NAPOLI IN VANTAGGIO!! Politano riceve l'assist basso di Zielinski e deposita in rete da pochi passi. 39' Bakayoko arriva di testa sul cross da calcio d'angolo ma la sfera finisce alta. 38' Corner per il Napoli! 36' Ancora Napoli con Elmas che, a tu per tu con Nevistic, si lascia ipnotizzare e non trova il goal. 32' Il Napoli manovra all'altezza del cerchio di centrocampo. 29' Fallo di Ghoulam all'altezza del centrocampo, il Rijeka allenta la pressione. 27' Occasione Napoli!!! Passaggio filtrante per Politanto che calcia a rete trovando la grande parata di piede di Nevistic. 24' Duro scontro di gioco con Petagna che rimane a terra per un colpo fortuito subito alla testa. 21' Grandissima chiusura di Maksimovic su un avversario pronto a battere a rete dall'interno dell'area di rigore. 20' Attacca il Napoli con il Rijeka raccolto in difesa. 16' La battuta del calcio piazzato viene raccolta dalla difesa ospite che libera. 16' Il Napoli potrà nuovamente beneficiare di una punizione dalla trequarti. 14' Fase piuttosto equilibrata della gara. 11' Punizione per il Napoli dalla trequarti sinistra ma il colpo di testa di Bakayoko viene facilmente parato da Nevistic. 7' Gli ospiti si affacciano in avanti con la conclusione di Tomecak che termina alta. 6' Dopo una respinta, la sfera giunge a Demme che calcia da fuori non riuscendo a trovare la porta. 5' Subito un'ottima chance per Elmas che arriva con un attimo di ritardo spedendo fuori da ottima posizione. 3' Il Napoli parte subito bene costringengo gli avversari nella propria metà campo. 1' Si comincia! 20.57 Le due formazioni scendono in campo e si dispongono sul rettangolo di gioco, a breve l'inizio della gara. 20.35 I giocatori delle squadra effettuano il consueto riscaldamento pre-gara. 20.15 Per quanto riguarda le formazioni, Napoli in campo con un 4-2-3-1 con il trio formato da Politano, Zielinski ed Elmas alle spalle dell'unica punta Petagna. Solo panchina, almeno inizialmente, per Insigne. Gli ospiti mostrano un atteggiamento prudente con un 5-4-1 con il solo Andrijasevic in avanti ed una folta difesa a protezione di Nevistic. 20.00 Amici di Calciomagazine ed appassionati di calcio buon pomeriggio e benvenuti a questa serata europea con la diretta di Napoli - Rijeka, match valido per la quarta giornata di Europa League. IL TABELLINO NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme (69' Lobotka), Bakayoko; Politano (64' Lozano), Zielinski (64' Insigne), Elmas (69' Mertens); Petagna (81' Fabian Ruiz). A disposizione: Contini, Ospina, Mario Rui, Fabian Ruiz, Lozano, Mertens, Insigne, Manolas, Lobotka. Allenatore: Gattuso RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Velkoski, Galovic, Smolcic, Anastasio (80' Braut); Muric (78' Yateke), Cerin (87' Hodza), Loncar, Stefulj; Andrijasevic (87' Frigan). A disposizione: Nwolokor, Frigan, Braut, Yateke, Raspopovic, Hodza, Putnik, Frigan. Allenatore: Rozman RETI: 41' Politano (N), 75' Lozano (N) AMMONIZIONI: Anastasio (R) ESPULSIONI: // RECUPERO: Un minuto nel primo tempo, tre minuti nel secondo tempo STADIO: San Paolo di Napoli

La presentazione del match

QUI NAPOLI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Maksimovic e Koulibaly. A centrocampo Lobotka e Bakayoko in cabina di regia mentre davanti spazio a Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Petagna.

QUI RIJEKA – La compagine croata dovrebbe scendere in campo col 5-3-2 con Nevistic in porta, pacchetto difensivo composto da Escoval, Velkoski e Smolcic nel mezzo mentre sulle corsie esterne spazio a Anastasio e Tomecak. A centrocampo Lepinjica in cabina di regia con Muric e Loncar mezze ali mentre in attacco tandem offensivo composto da Kulenovic e Menalo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Rijeka, valevole per la quarta giornata del Gruppo F di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Il match sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite l’applicazione scaricabile su smartphone, tablet e pc. In alternativa si potrà ripiegare su Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

Le probabili formazioni di Napoli – Rijeka

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore: Gattuso

RIJEKA (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Anastasio; Muric, Lepinjica, Loncar; Kulenovic, Menalo. Allenatore: Rozman

STADIO: San Paolo