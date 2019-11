Champions League, Napoli-Salisburgo: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Napoli-Salisburgo: incontro valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21.

NAPOLI – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Napoli e Salisburgo nel match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Napoli con il tandem offensivo composto da Lozano e Mertens mentre il Salisburgo risponde col 5-3-2 e la coppia d’attacco formata da Hwang e Haaland.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Salisburgo

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens. Allenatore: Ancelotti

SALISBURGO (5-3-2): Coronel; Kristensen, Pongracic, Onguene, Wober, Ulmer; Minamino, Junuzovic, Szoboszlai; Hwang, Haaland. Allenatore: Marsch