Napoli – Zurigo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Zurigo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18.55

NAPOLI – Giovedì 21 febbraio alle ore 18.55 andrà in scena Napoli – Zurigo, incontro valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Match piuttosto indirizzato visto che, una settimana fa, la formazione partenopea si è imposta con un secco 3-1 in terra svizzera. In campionato la compagine di Ancelotti viene dal pareggio casalingo contro il Torino (il terzo nelle ultime quattro partite) ed in classifica occupa il secondo posto con 13 punti di distacco dalla Juventus.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 21 febbraio alle ore 18 le formazioni ufficiali, dalle 18:55 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – La squadra padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Ospina in porta, pacchetto difensivo composto da Malcuit e Ghoulam sulle corsie esterne mentre nel mezzo Luperto e Maksimovic. A centrocampo Diawara e Fabian Ruiz in cabina di regia con Ounas e Verdi sulle fasce mentre in attacco tandem offensivo composto da Mertens e Milik.

QUI ZURIGO – La compagine svizzera dovrebbe schierarsi col 4-2-3-1 con Brecher tra i pali, reparto arretrato formato da Winter e Kharabadze sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bangura e Maxso. A centrocampo Domgjoni e Kryzeiu in cabina di regia mentre davanti Khelifi, Marchesano e Kololli alle spalle di Odey.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Napoli – Zurigo, valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, verrà trasmesso in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Uno (canale 201). Inoltre per gli abbonati sarà possibile vederla anche grazie alle app Sky Go e Now Tv.

Le probabili formazioni di Napoli – Zurigo

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Ounas, Diawara, Fabian Ruiz, Verdi; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti

ZURIGO (4-2-3-1): Brecher; Winter, Bangura, Maxso, Kharabadze; Domgjoni, Kryeziu; Khelifi, Marchesano, Kololli; Odey. Allenatore: Magnin

STADIO: San Paolo