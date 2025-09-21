Nardó-Gravina 1-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Nardò-Gravina di Domenica 21 Settembre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D Girone H

NARDÒ – Domenica 21 Settembre, alle ore 15:00, allo Stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò, andrà in scena Nardò-Gravina, match valido per la terza giornata del campionato di Serie D 2025/2026 Girone H. Tutte e due le squadre si presentano a caccia dei primi punti in stagione.

Zero punti nelle prime due gare di campionato per il Nardò. Un avvio in sordina che non preoccupa il direttore sportivo dei granata Andrea Corallo, come ammesso dal dirigente nel corso di ‘Lunedì Puglia’, in onda su Antenna Sud: “È stato un avvio in salita, non ce lo aspettavamo. Non siamo stati brillantissimi, soprattutto per un discorso di affiatamento tra i reparti. Non siamo partiti benissimo ma siamo fiduciosi, con la Scafatese ci sono stati episodi sfavorevoli e il Martina ha interpretato meglio di noi e ha vinto meritatamente”.

Avvio complicato anche per il Gravina, due sconfitte anche per loro nelle prime due giornate. Nonostante tutto nei 180 minuti la squadra gialloblu ha mostrato personalità e trame di gioco interessanti. Quello che è davvero mancato è un po’ di cinismo nei momenti cruciali e sicuramente la squadra ha pagato delle disattenzioni difensive. Vedremo se saranno colmati questi problemi dopo il lavoro in settimana. .

Tabellino in tempo reale

Le formazioni ufficiali di Nardó-Gravina

NARDO’: Galli, Fornasier, Garnica, Tedesco, Cirio, Sall, Risolo, Gigliotti, Calderoni, De Luca, Manuzzi Allenatore: Fabio De Sanzo

GRAVINA: Colzani, Viti, Molnar, Russo, Chiaradia, Perestrello, Alba, Basanisi, Lagonigro, Gnago, Santoro. A disposizione: Alloj, Dachille, Meliddo, Fineo, Perri, Maffei, Molina, Tanasa, Arpino. Allenatore: Nicola Ragno

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Simone Palmieri di Avellino, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pone di Nola e Luca Arcella di Frattamaggiore.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL NARDÒ – De Sanzo dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Galli tra i pali. In difesa spazio a Gigliotti, Fornasier e Calderoni, mentre a centrocampo agiranno Ndiaga, Risolo e Minerva in posizione centrale, con De Luca e Manuzzi chiamati a spingere sulle corsie esterne. In avanti il tandem offensivo sarà formato da Gatto e D’Anna.

COME ARRIVA IL GRAVINA – Ragno dovrebbe puntare sul 3-5-2 con Colzani tra i pali. In difesa linea a tre composta da Viti, Molnar e Lagonigro. A centrocampo agiranno Russo, Perestrello e Llamas in zona centrale, mentre Basanisi e Chiaradia presidieranno le corsie laterali. In attacco spazio alla coppia formata da Santoro e Gnago.

Le probabili formazioni

NARDÒ (3-5-2): Galli, Gigliotti, Fornasier, Calderoni; Ndiaga, Risolo, Minerva, De Luca, Manuzzi; Gatto, D’Anna. Allenatore: De Sanzo

GRAVINA (3-5-2): Colzani; Viti, Molnar, Lagonigro; Russo, Perestrello, Llamas, Basanisi, Chiaradia; Santoro, Gnago. Allenatore: Ragno

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming attraverso la pagina ufficiale Facebook del Nardò.