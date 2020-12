Ligue 1, Nimes – Marsiglia: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Nimes – Marsiglia di Venerdì 4 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Ligue 1

NIMES – Venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 21:00 il Nimes riceverà il Marsiglia per la tredicesima giornata di Ligue 1. Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 9 agosto 2020 dove la Marsiglia si era imposto per 0-1. Sarà il fischietto Delajod che arbitrerà l’incontro in programma allo stadio Stade des Costières. Il Marsiglia gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.90. Il Nimes, nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte; ha segnato 2 gol e ne ha subito 11. Il bilancio delMarsiglia é invece di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 sfide; 6 reti fatte e 7 subite. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Nimes – Marsiglia anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Il Paris SG guida la classifica di Ligue 1 con 25 punti, il Lilla e il Lione sono in seconda posizione, a paei merito, con 23.

Le probabili formazioni di Nimes – Marsiglia

Il Nimes potrebbe scendere in campo con il nodulo 4-2-3-1 con Reynet in porta e difesa composta al centro da Landre e Martinez e da Burner e Meling ai lati. In mezzo al campo Fomba e Cubas. Sulla trequarti Ferhat, Benrahou e Ripart, di supporto all’unica punta Denkey. Probabile modulo speculare per il Marsiglia con Mandanda tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale Alvaro-Caleta Car e da Sakai e Amavi ai lati- A centrocampo Kamara e Rongier. Sulla trequarti Payet, Cuisance e Thauvin, di supporto all’unica punta Benedetto.

NIMES (4-2-3-1): Reynet; Burner, Landre, Martinez, Meling; Fomba, Cubas; Ferhat, Benrahou, Ripart; Denkey. Allenatore: Arpinon

MARSIGLIA (4-2-3-1): Mandanda; Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi; Kamara, Rongier; Payet, Cuisance, Thauvin; Benedetto. Allenatore: Villas Boas

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Nimes – Marsiglia, valevole per la tredicesima giornata diLigue 1, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN Italia. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.