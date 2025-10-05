Nissa-Vibonese 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Nissa-Vibonese di Domenica 5 Ottobre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone I

CALTANISSETTA – Domenica 5 ottobre, alle ore 15:00 allo Stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta, andrà in scena Nissa-Vibonese, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie D 2025/2026 Girone I. Uno scontro spettacolare per due squadre che sono a un solo punto di distanza una dall’altra.

Per i biancoscudati si tratta di un test importante, sia dal punto di vista tecnico che psicologico. La squadra nissena vuole dare una sterzata decisa alla propria stagione, provando a trasformare il potenziale, evidente sin dal mercato estivo, in risultati concreti. Gli arrivi di giocatori di categoria superiore hanno alzato le aspettative, e l’ambiente si aspetta una prova di maturità proprio in una sfida ad alta tensione come quella contro la Vibonese. In settimana la squadra ha lavorato con grande impegno e determinazione. Il tecnico Di Napoli vuole una squadra che prima di tutto convinca sul piano caratteriale e dimostrando una capacita di adattamento contro ogni avversario.

La Vibonese torna alla vittoria nella quinta giornata contro il Castrum Favara, interrompendo un periodo di tre turni senza successi e dimostrando che il buon gioco non è mai venuto meno. Tuttavia, come sottolineato dal tecnico Raffaele Esposito, la stagione è ancora lunga e la squadra deve decidere quale tipo di campionato vuole disputare. Intanto, in casa rossoblù prosegue un’intensa attività di mercato: negli ultimi giorni si sono registrate diverse rescissioni consensuali, con gli addii di Gabriele Adragna, Riccardo Mangiaracina, Maurice Selemby e Georgios Chrysovergis, tutti giovani che finora avevano trovato poco spazio. Nonostante queste partenze, la società si muove per rafforzare la rosa, con gli arrivi di Andrea Marafini e Livingstone Dick e la possibile prossima aggiunta di un centrocampista e di un attaccante esperti, pronti a dare supporto a capitan Balla e Musy Hernandez. L’attività sul mercato dimostra come la Vibonese non voglia lasciare nulla al caso, preparando la squadra al meglio per la trasferta contro la Nissa e per il prosieguo del campionato.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI NISSA-VIBONESE]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Maicol Guiotto di Schio, coadiuvato dagli assistenti Michele Poneti di Firenze e Lorenzo Nannipieri di Livorno.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA NISSA- Di Napoli schiera la Nissa con un 4-2-3-1: Castelnuovo difende la porta, con Diaz e Dampha sulle corsie laterali e Cittadino e Rotulo a presidiare il centro della difesa. In mediana Terranova e Silvestri forniscono equilibrio e sostegno, mentre sulla trequarti Rapisarda, Kragl e Napolitano agiscono da creatori d’azione per supportare l’unica punta Megna.

COME ARRIVA LA VIBONESE – La Vibonese di Esposito si schiera con il 3-5-2: Marano tra i pali, difesa a tre composta da Dicorato, Musy Hernández e Di Gilio. Sulle corsie laterali Balla e Keita forniranno ampiezza e copertura, mentre in mezzo al campo Carnevale, Castillo Rodriguez e Bucolo garantiranno equilibrio tra interdizione e costruzione. In avanti la coppia Caiazza–Bonotto avrà il compito di finalizzare le azioni offensive.

Le probabili formazioni

NISSA (4-2-3-1): Castelnuovo, Diaz, Cittadino, Rotulo, Dampha, Terranova, Silvestri, Rapisarda, Kragl, Napolitano, Megna. Allenatore: Di Napoli.

VIBONESE (3-5-2): Marano, Dicorato, Musy Hernández, Di Gilio, Balla, Carnevale, Castillo Rodriguez, Bucolo, Keita, Caiazza, Bonotto Allenatore: Esposito.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Nissa-Vibonese, valida per la giornata 6 del campionato Serie D – Girone I, non si potrà seguire in diretta tv o streaming . Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match.