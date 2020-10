Novara – Carrarese: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Novara – Carrarese del 25 ottobre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la settima giornata del girone C di Serie C, calcio d’inizio alle 17.30

NOVARA – Domenica 25 ottobre, allo Stadio Silvio Piola, si giocherà Novara – Carrarese, gara valida per la settima giornata del campionato del Girone C di Serie C 2020/2021; calcio di inizio fissato per le ore 17.30. I padroni di casa vengono dalla vittoria casalinga per 2-3 nel turno infrasettimanale contro il Grosseto sul campo del Livorno e sono quinti in classifica con 12 punti. Stesse lunghezze per gli ospiti, reduci dalla vittoria casalinga per 2-0 contro la Pistoiese. La gara si svolgerà nel rispetto della normativa anti-COVID, che prevede l’ingresso allo stadio di un pubblico calibrato sul 15% della capienza e comunque non superiore alle mille unità.

Cronaca e tabellino in diretta

[AGGIORNA LA DIRETTA]

NOVARA:. A disposizione:



CARRARESE:. A disposizione:







Le probabili formazioni di Novara – Carrarese

QUI NOVARA – Il Novara potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Lanni tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale Migliorini-Bove e da Lamanna e Cagnano sulle corsie. In mezzo al campo Schiavi, Buzzegoli e Bianchi. Tridente offensiva composta da Gonzalez, Zigoni e Panico.

QUI CARRARESE – La formazione toscana dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Forte tra i pali, reparto arretrato formato da Ciancio e Mignanelli sulle corsie esterne mentre nel mezzo Tedeschi e Agyei. A centrocampo Damiani e Foresta in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Valente, Cardoselli e Calderini alle spalle di Infantino.

NOVARA (4-3-3): Lanni; Lamanna, Migliorini, Bove, Cagnano, Schiavi, Buzzegoli, Bianchi, Gonzalez, Zigoni, Panico. Allenatore: Banchieri.

CARRARESE (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Tedeschi, Agyei, Mignanelli; Damiani, Foresta; Valente, Cardoselli, Calderini; Infantino. Allenatore: Baldini.

Dove vedere la partita in streaming

Il match Novara – Carrarese, valevole per la settima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020/2021, sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie C.