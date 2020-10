Alessandria – Pontedera: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Alessandria – Pontedera del 25 ottobre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la settima giornata del girone A di Serie C, calcio d’inizio alle 15

ALESSANDRIA – Domenica 25 ottobre, allo Stadio Mocagatta, si giocherà Alessandria – Pontedera, gara valida per la settima giornata del campionato del Girone C di Serie C 2020/2021; calcio di inizio fissato per le ore 15. I padroni di casa vengono dalla sconfitta casalunga per 0-1 nel turno infrasettimanale contro il Grosseto e sono quattordicesimi in classifica con 5 punti. Gli ospiti sono reduci dalla vittoria interna per 1-0 contro il Lecco e in classifica occupano la seconda posizione a quota 12, a pari merito con altre squadre e a lunghezza dalla capolista Pro Vercelli. La gara si svolgerà nel rispetto della normativa anti-COVID, che prevede l’ingresso allo stadio di un pubblico calibrato sul 15% della capienza e comunque non superiore alle mille unità.

Cronaca e tabellino in diretta

Le probabili formazioni di Alessandria – Pontedera

QUI ALESSANDRIA – L’Alessandria potrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-1-2 con Crisanto tra i pali e retroguardia composta da Blondett, Cosenza e Scognamillio. In mezzo al campo Casarini e Suljc; sulle corsie Rubin e Cella. Sulla trequarti Di Quinzio e Corazza, di supporto all’unica punta Arrighini.

QUI PONTEDERA – Probabile modulo 3-5-3 per la squadra toscana con Sarri in porta e retroguardia formata da Risaliti, Benassai e Piana. In mezzo al campo Barba, Benedetti e Catanese; sule corsie Barba e Milani. Davanti Tommasini e Magrassi.

ALESSANDRIA (3-4-2-1): Crisanto; Blondett, Cosenza, Scognamillio, Rubin, Casarini, Suljc, Cella, Di Quinzio, Corazza, Arrighini. Allenatore: Gregucci.

PONTEDERA (3-5-2): Sarri, Risaliti, Benassai, Piana, Perretta, Barba, Benedetti, Catanese, Milani, Tommasini, Magrassi. Allenatore: Maraia.

Dove vedere la partita in streaming

Il match Alessandria – Pontedera, valevole per la settima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020/2021, sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie C.