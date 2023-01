Novara – Pro Vercelli: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Novara – Pro Vercelli di Domenica 29 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per 24° giornata di Serie C – Girone A

NOVARA – Domenica 29 gennaio 2023 , alle ore 14:30 la Pro Vercelli farà visita al Novara per la giornata 24 del campionato Serie C – Girone A . Le squadre si trovano a incontrarsi dopo l’ultimo precedente del 24 settembre 2022 quando la Novara si è imposta con il risultato di 1-2 . Nella gara di andata fu Della Morte a sbloccare dopo 9 minuti quindi il pareggio di Gonzalez al 37′ e nella ripresa decisivo il rigore trasformato da Galuppini al 20′. Palcoscenico di questo incontro sarà lo Stadio Silvio Piola mentre la direzione sarà affidata all’arbitro Eugenio Scarpa di Collegno. Sarà coadiuvato dagli assistenti Veronica Martinelli di Seregno e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria; quarto ufficiale Francesco Aloise di Lodi. I bookmakers ripongono molta fiducia nel Novara , quotando la vittoria a 1.65 mentre il pareggio è dato a 3.55 e la sconfitta a 5.40. Nelle ultime cinque uscite il Novara ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte realizzando 7 reti e subendone 4 . Nell’ultima di campionato ha colto tre punti vincendo 1-0 in casa della Virtus Verona. La Pro Vercelli invece ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte siglando 4 reti e subendone 6 . Successo casalingo nella più recente di campionato contro la Triestina, 2-1 tre la mura amiche. E’ notizia di queste ultime ore l’ufficializzazione del tesseramento di Karim Laribi a titolo definitivo. Su questo sito rimarrete aggiornati su tutto ciò che riguarda il match: dalle formazioni ufficiali fino al racconto minuto per minuto dalle ore 14:30 , con la consueta diretta testuale. Se andiamo a sfogliare la classifica di Serie C – Girone A attualmente é in testa il Pordenone con 43 , seguita dalla squadra della FeralpiSalò con 42 e dal L.R. Vicenza con 41 .

I convocati del Novara

Portieri: Desjardins, Menegaldo, Pissardo

Difensori: Ariaudo, Benalouane, Bonaccorsi, Carillo, Ciancio, Goncalves, Illanes, Urso

Centrocampi: Calcagni, Di Munno, Marginean, Masini, Peli, Ranieri, Rocca, Scariano, Tentoni

Attaccanti: Galuppini, Gonzalez, Spalluto, Vuthaj

Marchionni: “Ho visto un gruppo che ha voglia di fare tanto per Novara”

“La partita di domani potrebbe dare continuità al risultato di settimana scorsa, mi aspetto soprattutto grande determinazione da parte dei ragazzi. Ho visto un gruppo che ha voglia di fare tanto per Novara. Penso che la Pro Vercelli sia un’ottima squadra, ben allenata e con giocatori importanti però prima di tutto dobbiamo pensare e concentrarci su noi stessi, con la consapevolezza che domani incontreremo una squadra forte” sono le dichiarazioni dell’allenatore del Novara Marchionni in sala stampa.

Probabili formazioni di Novara – Pro Vercelli

NOVARA (4-3-3): Pissardo; Ciancio, Ariaudo, Carillo, Benalouane; Marginean, Ranieri, Rocca; Urso, Gonzalez, Galuppini. Allenatore: Marchionni.

PRO VERCELLI (4-3-1-2): Rizzo; Clemente, Perrotta, Cristini, Anastasio; Emmanuello, Saco, Calvano; Vergara, Della Morte, Comi. Allenatore: Paci.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Novara – Pro Vercelli , valida per la giornata 24 del campionato Serie C – Girone A , si potrà seguire in diretta e in esclusiva su Eleven Sports per tutti gli abbonati al servizio. Le immagini saranno trasmesse anche su DAZN in streaming.