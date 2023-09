La partita Novara – Trento di Domenica 17 settembre 2023 in diretta: al 25′ del primo tempo sblocca il risultato Attys, nella ripresa Pasquato al 18′ e Petrovic al 49′

NOVARA – Domenica 17 settembre 2023 , alle ore 18:30 il Novara riceverà il Trento per la giornata 3 del Serie C – Girone A . Non si tratta della prima sfida tra le due squadre che si ritrovano ad affrontarsi dopo che l’ultima volta la Trento si è imposta per 2-1 . La partita si era giocata lo scorso 22 aprile e valida per l’ultima giornata di campionato. Complessivamente in Piemonte registriamo dieci precedenti con 3 successi della squadra di casa, 1 sconfitta e ben 6 pareggi. Appuntamento allo stadio “Silvio Piola” dove il match sarà condotto dell’arbitro Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro. Sarà coadiuvato dagli assistenti Stefania Genoveffa Signorelli di Paola e Andrea Romagnoli di Albano Laziale; quarto ufficiale Abdoulaye Diop di Treviglio. I bookmakers danno per vincente il Novara e quotando la vittoria a 2.25 mentre il segno è dato a 3.10 e la sconfitta a 3.00. Negli ultimi cinque incontri il Novara ha conseguito 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 6 e subendone 11 . Avvio complicato per i piemontesi che dopo il pari nel derby con l’Alessandria hanno perso 2-1 in casa contro la Pro Patria. Il Trento invece ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggi e 1 sconfitte realizzando 5 reti e subendone 4 . Un avvio di stagione promettente visto il pari senza reti con l’Atalanta U23 e il successo di misura contro la Triestina. Non avrà a disposizione Ercolani, Suciu e Galazzini. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Ricordiamo che in Serie C – Girone A guida in classifica la squadra del Mantova con 7 punti a seguire Virtus Verona e Triestina con 6 quindi Renate 5 e a 4 troviamo Vicenza, Pergolettese, Pro Vercelli, Atalanta U23, Padova e Trento .

Tabellino

NOVARA: Desjardins A., Boccia S., Bonaccorsi S., Khailoti O., Migliardi F. (dal 24′ st Urso O.), Ranieri R. (dal 24′ st Rossetti S.), Speranza M. (dal 15′ st Bagatti N.), Calcagni R., Gerardini F. (dal 16′ st Donadio C.), Scappini S. (dal 37′ st Catania L.), D’Orazio L.. A disposizione: Boscolo Palo G. (Portiere), Caradonna L., Di Munno A., Fragomeni K., Gerbino S., Menegaldo T. (Portiere), Prinelli L., Saidi Y., Savini G., Scaringi M.

TRENTO: Russo A., Vitturini D., Barison A. (dal 28′ st Ferri L.), Garcia Tena P., Obaretin N. E., Attys C. (dal 27′ st Frosinini R.), Sangalli M., Di Cosmo L., Anastasia E. (dal 28′ pt Rada A.), Sipos L. (dal 14′ st Petrovic T.), Terrani G. (dal 14′ st Pasquato C.). A disposizione: Brevi T., Di Giorgio, Pozzer G. (Portiere), Trainotti A., Vaglica G.

Reti: al 25′ pt Attys C. (Trento) , al 18′ st Pasquato C. (Trento) , al 45’+4 st Petrovic T. (Trento) .

Ammonizioni: al 9′ pt Ranieri R. (Novara), al 24′ pt Bonaccorsi S. (Novara), al 45’+3 st Khailoti O. (Novara) al 41′ pt Garcia Tena P. (Trento), al 43′ pt Sangalli M. (Trento), al 33′ st Russo A. (Trento).

Formazioni ufficiali di Novara – Trento

NOVARA (4-3-1-2): Desjardins, Boccia, Bonaccorsi, Khailoti, Migliardi; Ranieri, Speranza, Calcagni; Gerardini; Scappini, D’Orazio. A disposizione: Boscolo Palo, Menegaldo, Urso, Prinelli, Di Munno, Donadio, SCaringi, Catania, Savini, Gerbino, Rossetti, Caradonna, Saidi, Fragomeni, Bagatti. Allenatore: Buzzegoli

TRENTO (4-3-3): Russo, Vitturini, Barison, Pol Garcìa, Obaretin; Attys, Sangalli, Di Cosmo; Anastasia, Sipos, Terrani. A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Trainotti, Ferri, Petrovic, Pasquato, Vaglica, Brevi, Frosinini, Rada. Allenatore: Tedino

Buzzegoli: “Dobbiamo dare il tempo a questi ragazzi di adattarsi alle insidie di questa categoria”

“Abbiamo analizzato fortemente quello che è mancato domenica soprattutto nel primo tempo, quella cattiveria a livello agonistico e la voglia di non prendere gol. Mi aspetto una partita da questo punto di vista diversa, con una squadra che vuole lavorare bene anche in fase di non possesso. Affrontiamo una squadra, il Trento, che non effettua una pressione alta, almeno nelle prime due gare, quindi dovremo scardinare la loro difesa occupando gli spazi nella maniera giusta. Dobbiamo dare il tempo a questi ragazzi di adattarsi alle insidie di questa categoria e amalgamarsi al meglio. Domenica i dati dicono che abbiamo prodotto molto, sono fiducioso del fatto che questo lavoro ci porterà a sfruttare la mole di gioco che produciamo. Sono molto convinto della squadra che abbiamo, vedo quotidianamente le loro qualità e quanto lavorano”.

I convocati del Novara

Portieri: Boscolo Palo, Desjardins, Menegaldo

Difensori: Boccia, Bonaccorsi, Caradonna, Khailoti, Migliardi, Saidi, Scaringi, Urso

Centrocampisti: Bagatti, Calcagni, Di Munno, Fragomeni, Gerbino, Prinelli, Ranieri, Savini, Speranza

Attaccanti: Catania, Donadio, D’Orazio, Gerardini, Rossetti, Scappini

Tedino: “Durante questa settimana abbiamo avuto alcune difficoltà”

“Mister come sta la squadra? Durante questa settimana abbiamo avuto alcune difficoltà: Vaglica, in allenamento, ha avuto uno scontro di gioco con Di Cosmo ed entrambi si sono fatti male. Le notizie positive sono il recupero di Rada, Garcia Tena e di Ferri… Il Novara? Affronteremo una squadra forte, formata da buoni giocatori e che arriva alla gara dopo una prestazione positiva, nella quale però non ha raccolto alcun punto. Queste sono le partite peggiori da disputare perché al cospetto di una formazione che ha grande spirito di rivalsa e voglia di vincere. Mi aspetto una partita complicata nella quale i miei calciatori cercheranno di vincere, tenendo però sempre presente che ci sarà anche un’altra squadra che vorrà conquistare, come noi, i tre punti. In questo campionato tutte le partite sono molto difficili”.

I convocati del Trento

Portieri: Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

Difensori: Alberto Barison (1994); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Nosa Edward Obaretin (2003); Pol Garcia Tena (1995); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

Centrocampisti: Christopher Attys (2001); Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Armand Rada (1999); Mattia Sangalli (2002).

Attaccanti: Emanuele Anastasia (1996); Cristian Pasquato (1989); Tomi Petrovic (1999); Leon Sipos (2000); Giovanni Terrani (1994).

Probabili formazioni di Novara – Trento

NOVARA (4-3-1-2): Desjardins; Migliardi, Khailoti, Bonaccorsi, Bonaccorsi; Calcagni, Speranza, Ranieri; Gerardini; Donadio, Scappini. Allenatore: Buzzegoli

TRENTO (4-3-3): Russo; Vaglica, Garcia Tena, Ferri, Frosinini; Attys, Sangalli, Rada; Pasquato, Petrovic, Anastasia. Allenatore: Tedino

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Novara – Trento , valevole per la giornata 3 del campionato Serie C – Girone A , sarà visibile in diretta tv su Sky Sport al canale 252 con telecronaca di Alessio Colombo . Sfida visibile in streaming tramite l’applicazione Sky Go e Now visibile su pc, smartphone e tablet.