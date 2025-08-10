Milan su Højlund, la Juventus pensa a Kolo Muani, l’Atalanta vicina a Muniz. Le trattative del 10 agosto 2025

MILANO – Il calciomercato entra nel vivo e le big italiane accelerano per chiudere gli ultimi colpi prima dell’inizio della stagione. Tra trattative in corso, affari in dirittura d’arrivo e sorprese dell’ultima ora, ecco il punto sulle operazioni più calde del 10 agosto.

Il Milan sogna il ritorno in Serie A di Rasmus Højlund. I rossoneri trattano con il Manchester United per un prestito con diritto di riscatto, ma gli inglesi spingono per una cessione definitiva da 40 milioni. In difesa, occhi su Leoni e Comuzzo, mentre Thiaw è ormai al Newcastle.

La Juventus guarda in Francia e pensa a Randal Kolo Muani. L’attaccante del PSG potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto. Un’operazione complessa, ma che entusiasma i tifosi bianconeri.

L’Atalanta accelera per Rodrigo Muniz del Fulham. Il brasiliano ha saltato l’amichevole contro l’Eintracht e sembra vicino all’Italia per 45 milioni. In alternativa, resta viva la pista Mateta del Crystal Palace.

La Fiorentina potrebbe salutare Barák e Ikoné, entrambi in uscita. Il primo piace a Cagliari e Verona, il secondo a club brasiliani come Vasco da Gama. Per il ruolo di vice Kean, si pensa a Ioannidis (30 milioni) o Shpendi del Cesena.

La Lazio valuta la cessione di Castellanos, ma solo per offerte superiori ai 35 milioni. Intanto, Cancellieri resta dopo il prestito al Parma, su richiesta di Sarri.

La Roma segue Eguinaldo, ma un infortunio potrebbe rallentare la trattativa. In alternativa, si monitora Etcheverri e Fabio Silva, valutato 15 milioni.

Il Bologna ha chiuso per Zanoli dalla Roma (5 milioni + 1 di bonus). Per sostituire Ndoye, si punta su Bryan Gil del Tottenham. A centrocampo, trattativa aperta per Miller del Motherwell.

La Cremonese vuole rinforzare l’attacco con Sasa Kalajdzic del Wolverhampton. Si lavora a un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.

L’Empoli è vicino a Obaretin e Saco, due giovani in uscita dal Napoli. Rinforzi mirati per difesa e centrocampo.

Il Como tratta con il Barça per Iñaki Peña e Eric Garcia. Il portiere potrebbe arrivare in prestito per affiancare Butez, mentre Garcia è considerato il profilo ideale per la difesa.

Infine il Panathinaikos ha avviato i contatti con Davide Calabria, svincolato dal Milan. Il terzino potrebbe lasciare l’Italia per la prima volta.