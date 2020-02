Per Rrhamani il numero 13, per Amrabat il 24. A Stepinski è toccato il numero 9, a Lazovic l’88. Tutti i numeri di maglia dei gialloblu per la stagione 2019/2020

ROMA – Per l’Hellas Verona il Campionato 2019 – 2020 ha tutti gli ingredienti per diventare un campionato da ricordare.La squadra di Juric può ritenersi la vera e propria rivelazione della stagione perchè nessuno si sarebbe aspettato di vedere i gialloblu al sesto posto, in zona Europa, in classifica con 34 punti raccolti in ventitrè gare. Un risultato raggiunto realizzando 28 reti e subendone 24. L’ultima impresa è la vittoria casalinga contro la capolista Juventus: un 2-1 finale maturato grazie ai gol di Borini e Pazzini. Per chi volesse seguire meglio i giocatori di questa affascinante squadra nei prossimi incontri, andiamo a conoscere meglio la rosa completa e i numeri di maglia di ciascun componente.

I numeri di maglia dell’Hellas Verona 2019 – 2020

1 Marco Silvestri

4 Miguel Veloso

5 David Faraoni

6 Matteo Lovato

7 Emmanuel Badu

8 Valentin Eysseric

9 Marius Stepinski

10 Samuel Di Carmine

11 Giampaolo Pazzini

13 Amir Rhamani

14 Valerio Verre

15 Salvatore Bocchetti

16 Fabio Borini

18 Lucas Felippe

20 Mattia Zaccani

21 Koray Gunter

22 Alessandro Berardi

23 Federico Demarco

25 Andrea Danzi

24 Marash Kumbulla

27 Pavel Dawidowicz

29 Eddie Salcedo

32 Matteo Pessina

33 Alan Empereur

34 Sofyan Amrabat

88 Darko Lazovic

96 Boris Radunovic

98 Claud Adjapong