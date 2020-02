Si gioca l’andata della prima semifinale Inter-Napoli, in campo anche le gare di Coppa del Re e di Francia il 12 febbraio 2020

Mercoledì 12 febbraio giornata sotto il segno delle coppe in Europa in particolare in Italia con la sfida Inter-Napoli valida per l’andata delle semifinali. Oltre a questa gara che potremo seguire con il supporto della nostra webcronaca ci saranno quelle della Coppa del Re e Coupe de la Ligue. I dettagli li possiamo trovare di seguito con il riepilogo dei risultati in tempo reale dei principali. Prima però andiamo a vedere le squadre che sono già scese in campo. Partiamo dalla Colombia con il 3-0 dell’Atletico Nacional in casa del Chico mentre in Messico successo casalingo del Tijuana 3-1 sul Monarcas e senza reti tra Santos Laguna e Monterrey. In Copa Libertadores successo di misura del Tolima sul Macara (1-0) mentre nella Copa Sudamericana vincono tra le mura amica il Deportivo Cali sul River Plate (2-1) e il Sol De America sul Goias (1-0). In Asia per l’AFC Champions League successo esterno del Yokohama 2-1 sullo Jeonbuk mentre il Kobe batte in casa 5-1 il Johor DT mentre nell’AFC Cup 2-0 del Kaya sullo Shan United.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



16:00 Kongsvinger IL - Molde FK



19:00



FC Astoria Walldorf - Neckarsulmer Sport-Union

Union Vöcklamarkt - Vorwärts Steyr



FIFA > U19 Amichevoli 2020 > febbraio



14:00 Italia - Svizzera



FIFA > U18 Amichevoli 2020 > febbraio



11:00 Francia - Italia



FIFA > U17 Amichevoli 2020 > febbraio



17:00



Portogallo - Spagna

Germania - Corea del Sud



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Play-Off



14:00



Rangers FC - Atlético Madrid

FC Midtjylland - Lille OSC



16:00



FC Porto - RB Salzburg

Dinamo Kiev - Dinamo Zagreb



17:00 FC Sheriff - Crvena Zvezda



18:00



Real Zaragoza - Olympique Lyon

Stade Rennes - Club Brugge KV



CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > 2. Giornata



01:30 Deportes Tolima - Macará 1-0



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2020 > 1. Giornata



01:30



Sol de América - Goiás 1-0

Deportivo Cali - River Plate 2-1



AFC > AFC Cup 2020 > 2. Vorrunde



Ahal FK - FC Neftchi non disputa



12:00 Maziya S&RC - Dhaka Abahani Limited



15:00 Bengaluru FC - Paro FC



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo H



10:00 Shan United - Kaya FC–Iloilo 0-2



12:45 Tampines Rovers - PSM Makassar 1-0 *



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020



20:30



Standard Liège - Club Brugge KV

Waasland-Beveren - KV Kortrijk



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



20:00 Always Ready - Real Potosí



Brasile > Campeonato Pernambucano 2020



00:00 Santa Cruz - PE - Salgueiro - PE 2-1



Cipro > First Division 2019/2020



16:00 Paphos FC - Apollon Limassol sosp.



Colombia > Primera A 2020 Apertura



02:05 Boyacá Chicó - Atlético Nacional 0-3



Colombia > Primera B 2020 Apertura



00:00 Boca Juniors de Cali - Barranquilla FC 1-2



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



Municipal Grecia - Limón FC rinv.



22:00 Jicaral - Deportivo Saprissa



Francia > Coupe de France 2019/2020 > Quarti di finale



18:30 Dijon FCO - Paris Saint-Germain



21:05 Olympique Lyon - Olympique Marseille



Francia > National 2 Groupe C 2019/2020



20:00 Trélissac FC - Angoulême CFC



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura



22:00 Santa Lucía - Deportivo Guastatoya



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 FC Goa - Mumbai City FC



India > I-League 2019/2020



14:30 Chennai City FC - Gokulam Kerala



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45



Bristol City - Derby County

Huddersfield Town - Cardiff City

Luton Town - Sheffield Wednesday

Millwall FC - Fulham FC



21:00



Reading FC - West Bromwich Albion

Stoke City - Preston North End



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 South



14:00 Norwich City - Arsenal FC



Italia > Coppa Italia 2019/2020 > Semifinali



20:45 Inter - Napoli



Italia > Coppa Italia Serie C 2019/2020 > Semifinali



15:00 Juventus II - FeralpiSalò



Italia > Coppa Italia Serie D 2019/2020 > Semifinali



14:30



Folgore Caratese - Sanremese

Città di Fasano - Tolentino



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



17:00 FAR de Rabat - Raja Casablanca



Messico > Copa MX 2019/2020 > Quarti di finale



02:00 Santos Laguna - CF Monterrey 0-0



04:00 Club Tijuana - Monarcas Morelia 3-1



Olanda > KNVB beker 2019/2020 > Quarti di finale



18:30 AZ Alkmaar - NAC Breda



20:45 Vitesse - AFC Ajax



Portogallo > Taça 2019/2020 > Semifinali



21:45 FC Porto - Académico de Viseu



Scozia > Premiership 2019/2020



20:45



Celtic FC - Heart of Midlothian

Hibernian FC - Ross County FC

Kilmarnock FC - Rangers FC

Livingston FC - St. Mirren FC

St. Johnstone FC - Motherwell FC



Spagna > Copa del Rey 2019/2020 > Semifinali



21:00 Athletic Bilbao - Granada CF



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



18:30 BidVest Wits - Maritzburg United



Turchia > Türkiye Kupasi 2019/2020 > Quarti di finale



18:30 Galatasaray - Alanyaspor



Ungheria > Magyar Kupa 2019/2020 > Ottavi di finale



14:00



Lipót Pékség SE - Zalaegerszegi TE

Pécsi MFC - Paksi SE

Dorogi FC - III. Kerületi TVE



18:00



Mezõkövesd-Zsóry - Kaposvári RFC

Békéscsaba 1912 Előre SE - Puskás FC

MTK Budapest - Pálhalma SE



19:30 Budapest Honvéd - Szombathelyi Haladás