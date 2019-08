Per Bennacer c’è il numero 4, Leao sfata la cabala e prende il 17. Tutti i numeri di maglia dei rossoneri per la nuova stagione

MILANO – Comincia in trasferta sul campo dell’Udinese la nuova stagione 2019 – 2020 del Milan targato Giampaolo, chiamato a riscattare la delusione per essere stato escluso per motivi contabili dall’Europa League, cui si era qualificato alla fine della passata stagione. Intanto, nei giorni scorsi la società rossonera ha comunicato alla Lega di Serie A i numeri ufficiali di maglia. A proposito di numeri, guardiamo subito quelli relativi ai nuovi arrivati: Bennacer prende il 4 mentre Leao sceglie il 17. Andiamo a vedere il quadro completo.

I numeri di maglia del Milan 2019 – 2020

2. Davide Calabria

4 Ismael Bennacer

5. Giacomo Bonaventura

7. Samu Castillejo

8. Suso

9. Krzysztof Piatek

10. Hakan Calhanoglu

11. Fabio Borini

12. Andrea Conti

13. Alessio Romagnoli

17. Rafael Leão

19. Theo Hernández

20. Lucas Biglia

22. Mateo Musacchio

25. José Manuel Reina

27. André Silva

31. Mattia Caldara

37. Leroy Abanda

39. Paquetá

43. Leo Duarte

46. Matteo Gabbia

68. Ricardo Rodriguez

79. Franck Kessié

84. Matteo Soncin

85. Alessandro Negri

86. Gabriele Capanni

87. Siaka Haidara

88. Antonio Mionic

89. Alessandro Sala

90. Antonio Donnarumma

93. Diego Laxalt

94. Marco Brescianini

95. Andrea Capone

96. Frank Tsadjout

97. Emanuele Torrasi

98. Daniel Maldini

99. Gianluigi Donnarumma