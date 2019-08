Ricco programma per la Serie A, posticipi della domenica in B. Si gioca nei principali campionati europei e in quelli del Sud America

Domenica 25 agosto ricco programma di incontri. Partiamo da quelli che si sono già svolti. Nella Superliga argentina 2-0 dell’Indipendiente sul Colon grazie a un’autorete di Acevedo e rete di Romero in pieno recupero. Nella Liga Aguila colombiana vittorie casalinghe per 2-1 del Cucuta su La Equidad e del Millonarios sul Deportivo Cali mentre Once Caldas vince 1-0 in casa del Junior. In Ecuador 2-0 esterno di LDU Quito su Tecnico e poker del Barcellona sull’America de Quito. In Cile 2-0 del Coquimbo in casa dell’Everton mentre chiude sul 2-2 Curico Unido – A. Italiano. Nella MLS in USA successi tutti casalinghi per New York City, New England Revolution, Philadelphia Union, Toronto, Real Salt Lake e San Jose Earthquakes. In Paraguay 3-1 del Guarani sul San Lorenzo mentre in Canada il Pacific FC supera 2-1 il Valour. Passiamo ai match in Europa con il Waalwikk che nella Eredivisie olandese viene sconfitto per 3-0 dal Den Haag mentre nella LigaPro portoghese 3-1 esterno del Porto B sul Farense. Passando ai match ancora da disputare partiamo dalla Serie A che si apre alle 18 con Udinese – Milan quindi ricco programma serale dalle 20.45. In Serie B una Empoli – Juve Stabia alle 18 e Perugia – Chievo alle 21. I match avranno tutti il supporto della cronaca diretta. Nel resto dell’Europa si gioca in tutti i principali campionati dalla Premier League alla Bundesliga, alla Ligue 1, La Liga ed Eredivisie. Andiamo a vedere di seguito i risultati in tempo reale dei match selezionati per oggi.

