Inizio stagione con il botto per gli ospiti che passano grazie a tre reti tutte nella ripresa a firma di Ricci, Galabinov e Mora

CITTADELLA – Partenza a mille per lo Spezia che nell’esordio in campionato passa 3-0 a Cittadella. Il tecnico della squadra ospite commenta così il successo: “Sono molto contento per il risultato e per un secondo tempo strepitoso. Abbiamo concesso poco, e anche questo è un aspetto importante contro una squadra forte. Oggi abbiamo centrato tutti gli obiettivi, abbiamo creato in attacco e concesso poco in difesa. Sono felice”.

PAGELLE DI CITTADELLA – SPEZIA

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari 5; Ghiringhelli 5.5, Adorni 5, Drudi 5, Benedetti 5; Vita 6, Iori 5 (dal 38′ st Pavan s.v.), Branca 5.5; Gargiulo 5 (dal 10′ st Celar 5); Diaw 5.5, Panico 5.5 (dal 38′ st Vrioni s.v.). A disposizione: Maniero, Mora, Camigliano, Bussaglia, Rosafio, De Marchi, Vrioni, Pavan, Celar. Allenatore: Venturato

SPEZIA (4-3-3): Krapikas 6; Vignali 6.5, Terzi 7, Capradossi 6.5 (dal 39′ st Marchizza s.v.), Ramos 6.5; Bartolomei 6.5, M. Ricci 6.5, Mora 7 (dal 36′ st Maggiore s.v.); Gyasi 6.5 (dal 28′ st Buffonge s.v.), Galabinov, F.Ricci. A disposizione: Scuffet, Barone, Marchizza, Burgzorg, Awua, Gudjohnsen, Bastoni, Ferrer, Maggiore, Benedetti, Erlic, Buffonge. Allenatore: Italiano

Arbitro: Sacchi di Macerata

Reti: al 3′ st F. Ricci, al 7′ st Galabinov, al 19′ st Mora

Assist: Galabinov

Ammonizioni: Adorni, Ghiringhelli, Gyasi