Perugia – Chievo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Perugia – Chievo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

PERUGIA – Domenica 25 agosto alle ore 21 andrà in scena Perugia – Chievo, incontro clou della prima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte c’è la formazione umbra che ha cominciato questa stagione in modo positivo grazie al successo in Coppa Italia contro il Brescia. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra veneta che è stata eliminata per mano del Cagliari. L’arbitro del match sarà Pezzuto, coadiuvato dagli assistenti Robilotta e Di Gioia, quarto uomo Petrella.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 25 agosto alle ore 20 le probabili formazioni, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PERUGIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-2-1 con Vicario in porta, pacchetto difensivo composto da Rosi e Di Chiara sulle corsie esterne mentre nel mezzo Sgarbi e Gyomber. A centrocampo Carraro in cabina di regia con Dragomir e Falzerano mezze ali mentre davanti Fernandes e Capone alle spalle di Iemmello.

QUI CHIEVO – La squadra di Marcolini dovrebbe rispondere col 4-3-3 con Seculin tra i pali, reparto arretrato formato da Frey e Tomovic sulle fasce laterali mentre nel mezzo Rigione e Laverbe. A centrocampo Hetemaj in regia con Burruchaga e Obi mezze ali mentre davanti tridente composto da Garritano, Stepinski e Giaccherini.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Perugia – Chievo, valevole per la prima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Perugia – Chievo

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario, Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara, Falzerano, Carraro, Dragomir, Fernandes, Capone, Iemmello. Allenatore: Oddo

CHIEVO (4-3-3): Seculin; Frey, Laverbe, Rigione, Tomovic, Burruchaga, Hetemaj, Obi, Garritano, Stepinski, Giaccherini. Allenatore: Marcolini

STADIO: Renato Curi