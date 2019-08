Fantacalcio, pagelle 1° giornata di Serie B 2019-2020

La prima giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

PISA – Il campionato di Serie B 2019 – 2020 inizia con il pareggio a reti inviolate tra Pisa e Benevento nell’anticipo di venerdì sera, al termine di una gara dalle poche emozioni. Qualche occasione per i toscani nel primo tempo con De Vitis e per la squadra di Inzaghi nella ripresa con Viola e Coda. Brivido allo scadere dei minuti di recupero quando Montipò para un rigore a Marconi.

Comincia bene la Salernitana di Ventura, che piega il Pescara per 3-1. I campani sbloccano il risultato al 35′ con Jallow, ma nella ripresa si fanno rimontare da Hugo Campagnaro. I granata passano nuovamente in vantaggio al 33′ del secondo tempo, ancora con Jallow; poco dopo Giannetti chiude la partita. Allo Scida finisce 0-0 il derby tra Crotone e Cosenza, nonostante occasioni da gol per entrambe le squadre. I pitagorici non riescono a sfruttare la superiorità numerica venutasi a creare nel finale a seguito dell’espulsione di Sciaudone per doppia ammonizione. Lo Spezia travolge il Cittadella, annoverato tra le possibili protagoniste del campionato cadetto; 0-3 il risultato finale al Tombolato, con reti messe a segno nell’arco di quattordici minuti, nell’ordine, da Federico Ricci, Galabinov e Mora. Archiviata la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Sudtirol, l’Entella inizia nel migliore dei modi il campionato, vincendo di misura contro un Livorno privo di idee; al Comunale di Chiavari decide il rigore di Mancosu. Debutto alla grande anche per la Cremonese, che espugna il Penzo. I grigiorossi non si abbattono per l’errore dal dischetto di Ciofani e passano in vantaggio con un colpo di testa di Mogos. Il Venezia pareggia subito con con Modolo ma un gol spettacolare di Castagnetti regala alla squadra lombarda i primi tre punti della stagione.

Mancano ancora i posticipi. Domenica pomeriggio l’Empoli, che sulla carta è la squadra da battere nel torneo, ospita la neo promossa Juve Stabia mentre in serata al Curi si affrontano Perugia e ChievoVerona, due squadre con ambizioni di alta classifica. Lunedì sera, nel primo MondayNight, alla Dacia Arena di Udine, il neopromosso Pordenone sfida il Frosinone.

