Serie B, Perugia-Chievo: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Perugia-Chievo Verona, incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie B: calcio d’inizio alle ore 21.

PERUGIA – Tra poco scenderanno in campo Perugia e Chievo Verona per dar vita al posticipo domenicale della prima giornata di Serie B. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per la squadra di mister Oddo con Iemmello e Melchiorri supportati da Fernandes. Speculare il modulo di Marcolini farà scendere in campo il suo Chievo Verona con il 4-3-1-2. Tandem d’attacco formato da Meggiorini e Stepinski supportati da Pucciarelli come mezzapunta.

Perugia – Chievo: le formazioni ufficiali del match

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Angella, Di Chiara; Dragomir, Carraro, Falzerano; Fernandes; Melchiorri, Iemmello. A disposizione: Leali, Nzita, Rodin, Sgarbi, Mazzocchi, Bianco, Buonaiuto, Konate, Ranocchia, Banchimano, Falasco, Capone. Allenatore: Oddo

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Bertagnoli, Rigione, Leverbe, Brivio; Garritano, Esposito, Giaccherini; Pucciarelli; Meggiorini, Stepinski. A disposizione: Seculin, Caprile, Cesar, Pavlev, Cotali, Pina Nunes, Segre, Karamoko, Rodriguez, Vignato, Djordjevic. Allenatore: Marcolini

STADIO: Renato Curi

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH