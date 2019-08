Numeri delle maglie del Napoli 2019 – 2020

Per Mertens c’è il numero 12, per Insigne il 24, Callejon prende il 7. Tutti i numeri di maglia degli azzurri per la nuova stagione

NAPOLI – Parte con un pirotecnico 3-4 sul campo della Fiorentina il campionato 2019 – 2020 del Napoli. La scorsa settimana la società campana ha ufficializzato alla Lega Calcio la numerazione per la nuova stagione. A proposito di numeri ecco i numeri dei marcatori nella partita di esordio: Mertens aveva il 14, Insigne (autore di una doppietta) il 24, Callejon il l’7. Per chi non avesse seguito la gara o semplicemente non fosse stato attento e volesse seguire meglio i giocatori nei prossimi incontri, a cominciare dal big match con la Juventus, andiamo a vedere il quadro completo.

I numeri di maglia del Napoli 2019 – 2020

1. Alex Meret

2. Kevin Malcuit

5. Allan

6. Mario Rui

7. José Maria Callejon

8. Fabian Ruiz

9. Simone Verdi

11. Hirving Lozano

12. Eljif Elmas

13. Sebastiano Luperto

14. Dries Mertens

19. Nikola Maksimovic

20. Piotr Zielinski

21. Vlad Chiriches

22. Giovanni Di Lorenzo

23. Elseid Hysaj

24. Lorenzo Insigne

25. David Ospina

26. Kalidou Koulibaly

27. Orestis Karnezis

31. Faouzi Ghoulam

34. Amin Younes

44. Konstantinos Manolas

62. Lorenzo Tonelli

70. Gianluca Gaetano

99. Arkadiusz Milik