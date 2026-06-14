Olanda-Giappone 1-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Olanda-Giappone di Domenica 14 giugno 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei Mondiali

DALLAS – Domenica 14 giugno, alle 22.00 italiane, all’AT&T Stadium la prima giornata del Gruppo F della Coppa del Mondo 2026 propone un confronto di grande interesse: Olanda–Giappone.

Una partita che mette di fronte due nazionali con identità calcistiche molto diverse, ma entrambe reduci da un percorso di qualificazione solido e da una preparazione convincente.

L’Olanda arriva al debutto con l’ambizione di confermarsi tra le protagoniste del torneo. La squadra di Ronald Koeman ha conquistato il primo posto nel Gruppo G europeo, superando la concorrenza della Polonia e chiudendo il cammino con continuità e maturità. L’ultima amichevole prima della partenza per gli Stati Uniti, vinta due a uno contro l’Uzbekistan, ha confermato una condizione in crescita e un’identità tattica ben definita.

Il Giappone si presenta invece come una delle realtà più solide del continente asiatico. La formazione guidata da Hajime Moriyasu ha dominato il percorso AFC e ha completato la preparazione con tre successi di prestigio contro Scozia, Inghilterra e Islanda, tutti ottenuti con il medesimo risultato (1-0).

Il bilancio dei precedenti sorride agli Oranje. Nei tre incontri ufficiali e amichevoli disputati finora, il Giappone non è mai riuscito a imporsi. Spiccano la vittoria olandese ai Mondiali del 2010 con il gol di Wesley Sneijder e il pareggio del 2013, quando i Blue Samurai rimontarono due reti a Genk.

La sfida porta con sé anche un forte legame con la Serie A, grazie alla presenza di diversi protagonisti del nostro campionato. Gli Oranje possono contare sull’esperienza internazionale di Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, sulla completezza tecnica di Teun Koopmeiners, oggi punto fermo del centrocampo della Juventus, e sulla leadership di Marten de Roon, capitano dell’Atalanta. A completare il gruppo c’è Donyell Malen, approdato alla Roma nel mercato invernale e subito diventato un riferimento offensivo. Sul fronte giapponese spicca invece Zion Suzuki, portiere titolare del Parma e uno dei profili più interessanti del torneo.

La direzione della gara è affidata all’arbitro statunitense Ismail Elfath, con Corey Parker e Kyle Atkins come assistenti e Katia Garcia nel ruolo di quarto ufficiale.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI OLANDA-GIAPPONE]

OLANDA:. A disposizione:



GIAPPONE:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

COME ARRIVA L’OLANDA – Sul piano tattico, l’Olanda dovrebbe confermare il 4‑2‑3‑1 con Verbruggen tra i pali, Dumfries e Van Hecke sulle fasce, Van Dijk e Aké al centro della difesa. De Jong, Gravenberch e Rejinders a centrocampo, Summerville e Depay e Gakpo supporteranno Depay nel ruolo di riferimento offensivo.

COME ARRIVA IL GIAPPONE – Il Giappone risponderà con un 3‑4‑3 molto dinamico: Suzuki in porta, Watanabe, Taniguchi e Itakura in difesa, Doan, Kamada, Tanaka e Sugawara sulla linea di centrocampo. Tridente offensivo composto da Ueda, Kubo e Ito.

Probabili formazioni

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Van Hecke, van Dijk, Aké, Dumfries; F. De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Depay, Gakpo. Ct: Koeman.

GIAPPONE (3-4-3): Z. Suzuki; T. Watanabe, Itakura, Taniguchi; Doan, Kamada, Ao Tanaka, Sugawara; Ueda, Kubo, J. Ito. Ct: Moriyasu.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara sarà trasmessa in diretta:

-su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay

-su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale