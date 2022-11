Olbia – Cesena: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Olbia di Sabato 26 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quindicesima giornata di Serie C

OLBIA – Sabato 26 novembre, allo Stadio “Bruno Nespoli” di Olbia, andrà in scena Olbia – Cesena, gara valida per la quaindicesima giornata del campionato di Serie C, Girone B; calcio di inizio previsto per le ore 14.30.

I sardi vengono dalla sconfitta esterna di misura contro la Carrarese e occupano la diciassettesima posizione con 11 punti, frutto di due vittorie, cinque pareggi e due sconfitte, dieci gol fatti e diciannove subiti. I romagnoli, invece, é reduce dalla battuta di arresto casalinga contro l’Ancona ed é sesto a quota 25, con un percorso di partite vinte, pareggiate e perse. reti realizzate e incassate. Nella passata stagione Cesena si impose per 0-1 al Nespoli e per 3-0 al Manuzzi. Il direttore di gara sarà Michele Giordano di Novara, coadiuvato dagli assistenti Andrea Torresan di Bassano del Grappa e Lorenzo Giuggioli di Grosseto; quarto uomo Davide Gandino di Alessandria.

Cronaca in tempo reale e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: OLBIA - CESENA Sabato 26 novembre dalle ore 13.30 le formazioni ufficiali, dalle 14.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

Convocati dell’Olbia

Portieri: Ludovico Gelmi, Maarten Van Der Want

Difensori: Gabriele Bellodi, Fabrizio Brignani, Emerson Ramos Borges, Filippo Fabbri, Niccolò Gabrieli, Davide Mordini, Christophe Renault, Christian Travaglini

Centrocampisti: Roberto Biancu, Davide Incerti, Lukas König, Luca La Rosa, Joseph Minala, Fabio Occhioni

Attaccanti: Lorenzo Babbi, Lorenzo Boganini, Gianluca Contini, Daniele Ragatzu

Le parole di Occhiuzzi alla vigilia

“La classifica oggi lascia pensare questo, ma l’Olbia adesso ha fatto propria un’identità ben precisa, per cui non siamo più la squadra di inizio stagione. Ai ragazzi ho chiesto di perseverare nel consolidamento delle certezze e nella capacità di riversare in campo quella cattiveria agonistica che consente di fare la differenza. In settimana abbiamo provato due differenti soluzioni per cui potremmo effettivamente variare qualcosa, ma non nel modo di giocare: dovremo essere corti e aggressivi. Poca incisività in attacco? È chiaro che i gol pesano e danno un senso a tutto quello che si fa in settimana, ma sta a me trovare le soluzioni per rimediare. Gli attaccanti devono essere più cinici nel capitalizzare le tante occasioni che stiamo creando, ma ricordo che dobbiamo creare i presupposti perché le reti arrivino anche sulle palle inattive e con gli inserimenti dei centrocampisti”.

Le dichiarazioni di Viali alla vigilia

“L’Olbia ha un allenatore che conosco bene, essendo stato prima un mio compagno e poi un mio calciatore. Sa dare una precisa identità alle sue squadre: dovremo essere bravi a limitare le loro qualità e ad esaltare le nostre”. Domenico Toscano presenta così la sfida di domani, per la quale ritrova Mercadante e De Rose, ma non vuol sentire parlare di un Cesena dipendente dal centrocampista ex Palermo: “Francesco sta facendo bene e per caratteristiche è diverso dagli altri ma in questo gruppo tutti sono importanti e non è corretto dire che dipendiamo da un solo giocatore perché, se fosse così, saremmo una squadra con dei limiti. Rispetto all’Ancona abbiamo però qualche scelta in più. Spero di poter avere uno dei due per la gara successiva contro la Lucchese. Minelli? Sta lavorando per trovare la condizione migliore”. Dalla gara di domenica scorsa sono intanto arrivate le bune risposte da Ferrante e Stiven Shpendi: “Il primo ha disputato a mio parere una delle partite migliori in stagione; quanto all’altro, mi è piaciuto com’è entrato in un momento della gara in cui la squadra sembrava aver perso la scintilla. Invece lui ha riacceso la gara, ci ha ridato intensità e ha creato pericoli”.

La presentazione del match

QUI OLBIA – Occhiuzzi dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Gelmi in porta e con una difesa a tre composta da Fabbri, Brignani ed Emerson. In mezzo al campo Incerti e Minala mentre sulle corsie esterne agiranno Travaglini e Gabrieli. Biancu alle spalle della coppia di attacco formata da Contini e Ragatzu.

QUI CESENA – Indisponibile Celiento, squalificati De Rose e Mercadante. Toscano dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Tozzo in porta e difesa a tre composta da Coccolo, Ciofi e Prestia. In mezzo al campo Hraiech e Sabr mentre sulle corsie esterne agiranno Albertini e Calderoni. Davanti Corazza e Ferrante, supportati da Chiarello.

Le probabili formazioni di Olbia – Cesena

OLBIA (3-4-1-2) Gelmi; Fabbri, Emerson, Brignali; Gabrieli, Minala, Incerti, Travaglini; Biancu; Contini, Ragatzu. Allenatore: Roberto Occhiuzzi

CESENA (3-4-1-2): Tozzo, Ciofi, Prestia, Mercadanate; Albertini, De Rose, Saber, Calderoni; Chiarello; Ferrante, Corazza. Allenatore: William Viali

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguito previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.