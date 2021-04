Olbia – Como: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Olbia – Como di Mercoledì 14 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 28° giornata del Girone A di Serie C

OLBIA – Mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 12:30 l’Olbia ospiterà Como per la giornata 28 del campionato Serie C. Ricordiamo che l’ultimo match, giocato il 25 novembre 2020 lo stesso era terminato con il punteggio di 2-2. Sguardo agli ultimi cinque incontri disputati dove l’Olbia ha ottenuto 1 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitte realizzando 5 gol e subendone 3. Il Como ha ottenuto invece 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte realizzando 8 reti e subendone 7. I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Dalle ore 12:30 ci sarà infatti la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori. Sguardo alla classifica del Girone A di Serie C dove attualmente é in testa la Como con 66 punti, seguita dall’Aessandria con 65 e dalla Pro Vercelli con 61.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Olbia – Como, valevole per la 28°giornata del Girone A di Serie C, verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La partita sarà visibile anche su Sky Primafila (canale 254 satellite)

Le probabili formazioni di Olbia – Como

L’Olbia dovrebbe invece optare per un 4-3-1-2 con Tornaghi in porta, terzini Arboleda e Candili e al centro Altare e Emerson. In cabina di regia Ladinetti tra Pennington e Biancu. In attacco Giandonato fantasista dietro a Ragatsu e Udoh. Il Como dovrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2 con Facchin tra i pali, pacchetto difensivo con Allievi, Bovolon e Solini. In mediana H’Maidat e Bellemo ed esterni Iovine e Koffi. In attacco Gatto trequartista alle spalle di Gabrielloni e Daniels.

OLBIA (4-3-1-2): Tornaghi; Arboleda, Altare, Emerson, Cadili; Pennington, Ladinetti, Biancu; Giandonato; Ragatsu, Udoh. Allenatore: Canzi.

COMO (3-4-1-2): Facchin; Allievi, Bovolon, Solini; Iovine, H’Maidat, Bellemo, Koffi; Gatto; Gabrielloni, Daniels. Allenatore: Gattuso.