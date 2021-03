Olbia – Pistoiese: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Olbia – Pistoiese di Mercoledì 31 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 30° giornata del Girone A di Serie C

OLBIA – Mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 15:00, riflettori puntati su Olbia – Pistoiese, gara valida per la 30° giornata del Girone A di Serie C . Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 15 novembre 2020 dove l’Olbia si è imposto per 1-2. L’Olbia gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.10. L’Olbia, nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta; ha segnato 10 gol e ne ha subito 3. Il bilancio della Pistoiese é invece di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte nelle ultime 5; 0 reti fatte e 5 subite. Su questo sito rimarrete aggiornati su tutto ciò che riguarda il match: dalle formazioni ufficiali fino al racconto minuto per minuto dalle ore 15:00 , con la consueta diretta testuale. Se andiamo a vedere la classifica di Serie C attualmente é in testa il Como con 62 punti, seguito dall’Alessandria con 59 e dalla Pro Vercelli con 58 .

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

OLBIA:. A disposizione:



PISTOIESE:. A disposizione:





. A disposizione:. A disposizione:

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Olbia – Pistoiese, valevole per la 30°giornata del Girone a di Serie C, verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Le probabili formazioni di Olbia – Pistoiese

L’Olbia dovrebbe invece optare per un 4-3-1-2 con Tornaghi in porta, terzini Arboleda e Candili e al centro Altare e Emerson. In cabina di regia Ladinetti tra Pennington e Biancu. In attacco Giandonato fantasista dietro a Ragatsu e Udoh. L’AlbinoLeffe dovrebbe optare per un modulo speculare a quello degli avversari per un 3-5-2 con Savini tra i pali, difesa con Riva, Canestrelli e Borghini. In mediana Genevier affiancato da Piccoli e Nichetti ed esterni Giorgione e Tomaselli. In attacco Gelli e Cori.

OLBIA (4-3-1-2): Tornaghi; Arboleda, Altare, Emerson, Cadili; Pennington, Ladinetti, Biancu; Giandonato; Ragatsu, Udoh. . Allenatore: Canzi.

PISTOIESE (5-3-2): Perrucchini; Pierozzi, Baldan, Varga, Solerio, Simonti; Pezzi, Valiani, Spinozzi; Chinellato, Rovaglia. Allenatore: Riolfo.