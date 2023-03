Osasuna – Athletic Bilbao 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Osasuna – Athletic Bilbao di Mercoledì 1 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per l’andata della semifinale della Copa del Rey

PAMPLONA – Mercoledì 1 marzo 2023 , alle ore 21:00 si giocherà Osasuna – Athletic Bilbao , match valido per la gara di andata delle semifinali di Copa del Rey . Ricordiamo che il ritorno è previsto il 4 aprile e che la vincente affronterà quella tra Real Madrid e Barcellona in finale. Non si tratta della prima sfida tra le due squadre, l’ultima volta giocata 9 gennaio 2023 é finita in parità con 0-0 . L’incontro si svolgerà nello stadio Estadio El Sadar e sarà diretto dall’arbitro Manzano . I bookmakers danno favorita l’Athletic. Bilbao e la quota della vittoria è data a 2.55 mentre il segno X è dato a 3.00 e il segno 1 a 3.00. Sguardo agli ultimi cinque incontri disputati dove l’Osasuna ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 4 gol e subendone 6 . In campionato arriva dal bel successo per 3-2 a Siviglia. Per i Navarri si tratta di un’occasione unica per raggiungere la finale della competizione. L’Athletic Bilbao ha ottenuto invece 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte realizzando 8 reti e subendone 7 e nell’ultimo turno di Liga è stato sconfitto per 3-2 in casa dal Girona. I Leones hanno vinto 23 volte questa competizione ma la più recente risale al 1983/84. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Osasuna – Ath. Bilbao e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

Tabellino minuto per minuto

OSASUNA: Avila C. (dal 26' st Garcia R.), Budimir A. (dal 26' st Garcia K.), Cruz J., Ezzalzouli A. (dal 32' st Barja K.), Garcia D., Gomez M., Hernandez A., Herrera S. (Portiere), Moncayola J., Oroz A., Torro L.. A disposizione: Barja K., Brasanac D., Fernandez A. (Portiere), Garcia K., Garcia R., Garcia U., Ibanez P., Moreno D., Sanchez M., Valencia P. (Portiere), Vidal N. Allenatore: Arrasate J..



ATH. BILBAO: Agirrezabala J. (Portiere), Berchiche Y., Berenguer A. (dal 13' st Garcia R.), de Marcos O. (dal 13' st Lekue I.), Garcia D., Martinez I., Muniain I. (dal 20' st Williams N.), Sancet O., Vesga M., Vivian D., Williams I.. A disposizione: Alvarez Y., Balenziaga M., Capa A., Garcia R., Guruzeta G., Ispizua I. (Portiere), Lekue I., Paredes A., Vencedor U., Williams N., Zarraga O. Allenatore: Valverde E..



Reti: al 2' st Ezzalzouli A. (Osasuna) .



Ammonizioni: al 7' st Budimir A. (Osasuna), al 9' st Gomez M. (Osasuna) al 40' pt Berenguer A. (Ath. Bilbao), al 43' pt Vesga M. (Ath. Bilbao), al 19' st Martinez I. (Ath. Bilbao).

I convocati dell’Osasuna

Portieri: S. Herrera, Aitor Fdez., P. Valencia.

Difensori: Nacho Vidal, Juan Cruz, Unai García, David García, Manu Sánchez, Aridane e Diego M.

Centrocampisti: Torró, Moncayola, Darko, Kike Barja, Abde, Rubén García, Moi Gómez, Ibáñez e Aimar.

Attaccanti: Chimy Ávila, Budimir e Kike G.

Arrasate: “Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere”

“Veniamo da una grande partita, quella vittoria ci dà anche la spinta necessaria per affrontare una partita come questa – ha riferito il tecnico Jagoba Arrasate in conferenza stampa – penso che siamo pronti perché la squadra quest’anno ha già giocato partite di questo tipo, penso che abbiamo fatto bene e l’umore è buono dopo l’ultima vittoria. Vengono quindi dati tutti gli incentivi per poter fare una buona partita domani vogliamo giocare la finale e per questo dobbiamo fare meriti e due grandi partite, domani è la prima e siamo andare per questo. L’Athletic Bilbao è abituato a giocare questo tipo di partite, è abituato a qualificarsi per le finali, aspetteremo il miglior rivale per poter dare anche la nostra migliore immagine”. Quindi ha concluso facendo un appello ai tifosi che possano sostenerli per essere più forti in campo.



I convocati dell’Athletic Bilbao

Agirrezabala, Ispizua, Vivian, Iñigo Martínez, Yeray, Vesga, Berenguer, O. Sancet, I. Williams, Muniain, N. Williams, Guruzeta, Dani García, I. Lekue, Vencedor, Yuri, De Marcos, Zarraga, Capa, Raúl García, Balenziaga, Adu Ares y Paredes.

Valverde: “Dobbiamo andare a giocare la partita dal primo minuto”

“È la possibilità di poter andare in finale. Il primo è domani e dobbiamo mettercela tutta. Siamo entrambi molto emozionati, è una grande opportunità. Le statistiche sono scritte nel presente e se vogliamo andare in finale dovremo fare due belle partite. Dobbiamo gestire la tensione e la passione della partita per non esagerare Non speculiamo, vogliamo vincere. Devi toglierti dalla testa che c’è una seconda tappa. Dobbiamo andare a giocare la partita dal primo minuto. Giochiamo contro un avversario solido, costante e con la nostra stessa impronta. Ci somiglia in molti modi. È un pareggio pari per come siamo entrambi” è il pensiero di Ernesto Valverde alla vigilia della sfida.



Probabili formazioni

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Moncayola, Unai Garcia, David Garcia, Juan Cruz; Ibáñez, Torro, Moi Gomez; Avila, Kike Garcia, Abde. Allenatore: Jagoba Arrasate.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, I. Lekue, Paredes, Capa; Vesga, Sancet; I. Williams, Muniain, Berenguer; Guruzeta. Allenatore: Ernesto Valverde.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Osasuna – Ath. Bilbao , valida per l’andata della semifinale di Copa del Rey , si potrà seguire in diretta su TeleLombardia che detiene i diritti per le semifinali e finale della competizione. Visibile sul canale 10 del digitale terrestre in Lombardia. In streaming nella sezione “Top Calcio – TeleLombardia” disponibile anche su YouTube con un canale dedicato.