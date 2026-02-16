Ospitaletto-Inter U23: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Ospitaletto-Inter U23 di lunedì 16 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

OSPITALETTO – Lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 20.30, allo Stadio Gino Corioni, l’Ospitaletto affronterà l’Inter U23 per il ventisettesimo turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. L’Ospitaletto, dopo il pareggio esterno senza reti sul campo dell’Alcione Milano, si ritrova con ventotto punti in classifica, frutto di sei vittorie, dieci pareggi ed altrettante sconfitte.

-2 la differenza reti con venticinque gol fatti e ventisette subiti. Invece l’Inter U23, dopo il pareggio interno a reti bianche con il Lumezzane, si ritrova con trentanove punti in graduatoria, a pari merito con il Cittadella, frutto di undici vittorie, sei pareggi e nove sconfitte. 1 la differenza reti con ventotto gol fatti e ventisette subiti. L’incontro sarà diretto da Stefano Striamo di Salerno, che sarà coadiuvato da Marco Colazzo di Casarano e Angelo Mazza di Reggio Calabria, il quarto ufficiale sarà Michele Pasculli di Como, operatore Fvs Nicola Morea di Molfetta.

Le dichiarazioni

Andrea Quaresmini (allenatore Ospitaletto): “Prendiamo il buono che abbiamo messo in questa partita e il fatto di aver portato a casa un punto. Il Renate è una squadra forte e in un buon momento, ha fatto risultati positivi nell’ultimo periodo e non dobbiamo dimenticare che ha vinto anche a Brescia. Abbiamo tenuto bene botta nel finale, dove siamo stati attaccati: i ragazzi hanno fatto una buona gara“.

Stefano Vecchi (allenatore Inter U23): “Abbiamo iniziato molto bene, finire il primo tempo sotto di un gol credo fosse meritato. Abbiamo commesso due ingenuità sui gol della Triestina, dove puoi anche pagare con il gol, sono state abbastanza evidenti e grossolane, ma all’interno di un primo tempo abbastanza in equilibrio, anche noi abbiamo avuto delle opportunità, soprattutto nei primi 20-25 minuti. Nel secondo tempo non abbiamo avuto la forza di reagire, nè con chi era in campo nè con chi ho fatto entrare. La Triestina si è dimostrata indubbiamente più in palla, con maggior esperienza, come è normale. Non ci abbiamo messo lo spirito e l’anima che servono in tutte le partite, soprattutto in queste. Gli avversari l’hanno fatto, noi no. Non è abbastanza venire a giocare, bisogna interpretare con uno spirito più vero, da lotta, da battaglia, con più personalità, che sono difetti che dobbiamo indubbiamente dobiamo migliorare, e oggi la Triestina nel secondo tempo li ha messi in evidenza. Nel primo tempo abbiamo fatto anche delle buonissime cose“.

La presentazione del match

QUI OSPITALETTO – Andrea Quaresmini dovrebbe affidarsi al 4-4-1-1 con Sonzogni a difesa della porta; Gualandris, Sina, Nessi e Possenti a completare il pacchetto difensivo; Torri, Panatti, Ievoli e Messaggi in mediana; la coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Maucci e Bertoli.

QUI MILANO – Invece Stefano Vecchi dovrebbe rispondere con il 3-5-2 con Melgrati tra i pali; Cinquegrano, Stante ed Alexiou a completare il reparto arretrato; Agbonifo, Topalovic, Fiordilino, Berenbruch e David a metà campo; Mosconi ed Iddrissou in avanti.

Le probabili formazioni di Ospitaletto-Inter U23

OSPITALETTO (4-4-1-1): Sonzogni; Gualandris, Sina, Nessi, Possenti; Torri, Panatti, Ievoli, Messaggi; Maucci; Bertoli. Allenatore: Andrea Quaresmini.

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Stante, Alexiou; Agbonifo, Topalovic, Fiordilino, Berenbruch, David; Mosconi, Iddrissou. Allenatore: Stefano Vecchi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 253), su Sky Go e Now Tv.