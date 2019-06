Ottavi di finale Mondiali Under 20: dati e orari

GDYNIA – Al via oggi pomeriggio alle 17.30 gli ottavi di finale del Mondiali Under 20. Apre il tabellone la sfida Italia – Polonia mentre in serata c’è Colombia – Nuova Zelanda. Tre le partite previste per lunedì 3 giugno con due in contemporanea. Stessa cosa per martedì 4 giugno con Argentina – Mali a chiudere il quadro.

OTTAVI DI FINALE



Domenica 2 giugno

Italia -Polonia (17.30, Gdynia Stadium)

-Polonia (17.30, Gdynia Stadium) Colombia-Nuova Zelanda (20.30, Lodz Stadium)

Lunedì 3 giugno

Uruguay-Ecuador (17.30, Lublin Stadium)

Ucraina-Panama (17.30, Tychy Stadium)

Senegal-Nigeria (20.30, Lodz Stadium)

Martedì 4 giugno