Mondiale U20, Italia – Polonia: gli ottavi in diretta tv

GDYNIA – Oggi pomeriggio alle 17.30 gara di ottavi di finale Mondiali under 20 per gli azzurri che sfideranno la Polonia. Come già indicato sulla programmazione tv del 2 giugno il match si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport e Rai Sport. Si gioca partita secca allo Gdynia Stadium, sold out per l’occasione. Alla vigilia per la nazionale italiana ha parlato in conferenza il capitano Andrea Pinamonti: “Abbiamo tanta voglia di far bene lo spogliatoio è molto carico e scenderemo in campo con tutta la grinta possibile. Con il Mister abbiamo preparato bene la gara e siamo liberi da pressioni psicologiche”.

L’Italia è arrivata a questa partita avendo vinto il proprio girone grazie ai successi con Messico ed Ecuador rispettivamente per 2-1 e 1-0 quindi il pari senza reti con il Giappone. Più tortuoso il percorso dei polacchi che erano scivolati 2-0 nella prima con la Colombia ma che hanno vinto 5-0 con il Tahiti e pareggiato con il Senegal.

Il ct Nicolato dovrà oggi fare a meno di Kean, Tonali e Zaniolo ed è prudente sul match: “Avremo di fronte una compagine rinnovata nel 50 % del suo organico che sarà estremamente motivata dal sostegno del suo pubblico. Un gruppo solido, dal gioco ordinato e che fa della fisicità la sua arma migliore. Noi abbiamo dovuto fare in fretta e allestire una squadra che ha dimostrato ampiamente di avere qualità tecniche e morali e per quello che ha fatto sinora: penso non ci siano limiti alle sue possibilità”.

Sarà la prima delle sfide previste in questi ottavi che si chiuderanno il 4 giugno con la sfida serale tra Argentina e Mali.