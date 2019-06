Questa sera gara di ritorno della finale playoff tra Verona e Cittadella. Si giocano anche i Mondiali Under 20 con l’Italia che sfida la Polonia

Atto finale per decretare l’ultima squadra che salirà in Serie A. Sfida di ritorno playoff tra Hellas Verona e Cittadella con gli ospiti che partono dell’importante 2-0 maturato nella gara d’andata. Spareggi anche in Ligue 1 tra Dijon e Lens così come nelle serie minori in Italia. Si gioca anche in Liga2 e fari puntati sui Mondiali Under20 con l’Italia che sfida la Polonia per gli ottavi di finale. Prima di andare a vedere il quadro completo dei risultati del giorno aggiornati in tempo reale vediamo i match che si sono già disputati. Partiamo dalla Serie A brasiliana con il successo per 1-0 del Bahia in casa contro il Gremio. Nella Super League cinese lo Shanghai SIPG passa 2-1 in casa del Dalian Yifang mentre in Colombia 3-0 del Pasto fuori casa contro l’America De Cali. Per le amichevoli tra nazionali finisce 1-1 tra Venezuela e Ecuador mentre in Perù 2-1 esterno sia dell’AD Cantolao sul Carlos Mannucci che del Cesar Vallejo in casa del Melgar. Nella MSL in USA ricco quadro con i successi per Atlanta United, New York Red Bulls, Colorado Rapids e in trasferta i Los Angeles. Finiscono in parità le sfide tra Columbus Crew e New York City come quella tra Houston Dynamo e Sporting Kansas City.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]