I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenia. Bolletta dedicata alla finale di ritorno dei playoff di Serie B e ai playoff di Serie C

Domenica 2 giugno si gioca la finale di andata dei playoff di Serie B, che vede opposte Verona – Cittadella. Spareggi per la promozione anche in Serie C, con incontri in programma. I pronostici di oggi riguardano queste cinque partite. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Cittadella – Verona over 2,5 (ore 21)

Finale di ritorno dei playoff di Serie B. Sfida tra due squadre che hanno chiuso la regular season, rispettivamente, al quinto e al settimo posto. Nelle semifinali hanno battuto, rispettivamente, Pescara e Benevento. Si riparte dal 2-o dell’andata in favore del Cittadella. Ciononostante gli scaligeri sono dati nettamente favoriti. Chi supera il turno giocherà il prossimo campionato nella massima categoria.

Piacenza – Imolese under 2,5 (ore 20.30)

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale dei Playoff di Serie C. All’andata il Piacenza si è imposto col risultato di 2-0.

Pisa – Arezzo under 2,5 (ore 20.30)

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale dei Playoff di Serie C. Si riparte dal 3-2 dell’andata in favore del Pisa, ma i due gol messi a segno in trasferta dall’Arezzo potrebbero incidere e non poco ai fini del passaggio del turno.

Trapani – Catania 1 (ore 20.30)

Incontro valevole per il ritorno dei quarti di finale dei Playoff di Serie C. Si riparte dal 2-2 di qualche giorno fa, con i due gol realizzati dal Trapani in trasferta che potrebbero incidere e non poco ai fini del passaggio del turno.

Triestina – Feralpisalò 1 (ore 20.30)

Incontro valevole per il ritorno dei quarti di finale dei Playoff di Serie C. Si riparte dallo 0-0 dall’andata. Tutto ancora in discussione.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 30 maggio 2019

Verona – Cittadella 1 (1,90)

Piacenza – Imolese under 2,5 (1,65)

Pisa – Arezzo under 2,5 (1,57)

Trapani – Catania 1 (2,25)

Triestina – Feralpisalò 1 (2,05)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro ->227 euro