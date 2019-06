Playoff di Serie B, Verona – Cittadella: scaligeri dati favoriti

Playoff di Serie B, Verona – Cittadella: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma domenica 2 giugno dalle ore 21. Per i bookmakers scaligeri nettamente favoriti

Domenica 2 giugno si gioca Verona – Cittadella, gara di ritorno della finale dei playoff di Serie B, in programma alle ore 21 sul terreno dello stadio Bentegodi. Sfida tra due squadre che hanno chiuso la regular season, rispettivamente, al quinto e al settimo posto. Nelle semifinali hanno battuto, rispettivamente, Pescara e Benevento. Si riparte dal 2-o dell’andata in favore del Cittadella. Ciononostante gli scaligeri sono dati nettamente favoriti. Chi supera il turno giocherà il prossimo campionato nella massima categoria.

Verona – Cittadella: per i bookmakers favoriti i padroni di casa

I bookmakers danno nettamente favoriti i veneti. Il segno 1 è quotato mediamente 1,90. Il segno X è offerto da 3,35 a 3,40 mentre il segno 2 è dato in media a 4,20 a 4,50.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale mediamente 1,21, l’X/2 è dato da 1,85 a 1,88, l’1/2 in media a 1,31.

I bookmakers pensano che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 è dato da 1,75 a 1,80, l’Over 2,5 da 1,95 a 1,95. E credono che andrano a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,90 a 1,92, il goal in media a 1,75.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (dato da 5,75 a 6,20) seguito dall’1-0 (da 6,60 a 6,70) e dal 2-1 (a 8,25 a 8,40)

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,65 a 4,70.