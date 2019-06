Tottenham e Liverpool a un passo dal tetto dell’Europa. Questa sera in primo piano la finale di Madrid tutta inglese. Si gioca anche in C e Liga2

Sabato 1 giugno con i fari puntati sulla Champions League che giunge al suo ultimo atto. A contendersi il tetto d’Europa ci saranno Tottenham e Liverpool, in un derby tutto inglese così come per l’Europa League. Seguiremo il match in tempo reale con il supporto della nostra webcronaca. Tra i match già disputati segnaliamo il pari, 1-1, tra Nacional e Vancouver Whitecaps e Toronto per la MSL in USA mentre in Uruguay successo di misura del Nacional sulla Juventud. In Perù 3-0 esterno del Lima sull’Huancayo. Completano il quadro odierno la sfida Flamengo – Fortaleza di questa sera oltre alla sfida del campionato Primavera1 tra Genoa ed Empoli, lo spareggio playout in C e una gara della Liga2. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati in tempo reale delle gare di oggi.

