Tottenham – Liverpool: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Tottenham – Liverpool: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la finale di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

MADRID – Sabato 1 giugno alle ore 21 si giocherà Tottenham – Liverpool, incontro valevole per la finale della Champions League 2018/2019. Sfida tutta inglese quella che si giocherà a Madrid, al pari dell’ultimo atto di Europa League che ha visto trionfare il Chelsea. Da una parte, dunque, c’è la compagine di Pochettino che ha staccato il pass per la finale eliminando in modo clamoroso l’Ajax grazie al gol di Lucas all’ultimo secondo. Gli Spurs hanno chiuso il campionato in quarta posizione. Dall’altra parte, invece, ci sono i Reds che sono alla seconda finale di Champions consecutiva: la squadra di Klopp è arrivata fin qui compiendo una rimonta storica nei confronti del Barcellona, il Liverpool ha chiuso il campionato al secondo posto.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 1 giugno alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI TOTTENHAM – Buone notizie per Pochettino che recuperare Kane ma l’attaccante partirà dalla panchina. Gli Spurs dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Lloris in porta, pacchetto difensivo composto da Trippier e Rose sulle corsie esterne mentre nel mezzo Vertonghen e Alderweireld. A centrocampo Sissoko e Wanyama in cabina di regia mentre davanti Eriksen, Alli e Lucas alle spalle di Son.

QUI LIVERPOOL – Idee chiare anche per Klopp che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Alisson tra i pali, reparto difensivo composto da Alexander-Arnold e Robertson sulle fasce laterali mentre nel mezzo Van Dijk e Matip. A centrocampo Henderson in cabina di regia con Wjinaldum e Fabinho mezze ali mentre in attacco spazio al magico tridente composto da Salah, Firmino e Manè.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida del Wanda Metropolitano di Madrid sarà visibile sia sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203), sia su Rai Uno. Sarà inoltre possibile vedere la partita in streaming attraverso le piattaforme SkyGo e Rai Play.

Le probabili formazioni di Tottenham – Liverpool

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Sissoko, Wanyama; Eriksen, Alli, Lucas; Son. All. Pochettino

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

STADIO: Wanda Metropolitano