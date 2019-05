Verona – Cittadella: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Verona – Cittadella: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la finale di ritorno dei play-off di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21.15

VERONA – Domenica 2 giugno alle ore 21.15 andrà in scena Verona – Cittadella, incontro valevole per la finale di ritorno dei play-off di Serie B. Si parte dal 2-0 dell’andata in favore della formazione ospite maturato al Tombolato. Da una parte, dunque, ci sono i padroni di casa che hanno bisogno di vincere con due reti di scarto per capovolgere il risultato dell’andata e volare in Serie A. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine di Venturato che è vicina alla sua prima promozione nella massima serie ma ci sarà da lottare fino alla fine.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 2 giugno alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21.15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI VERONA – Aglietti cambierà qualcosa rispetto al match d’andata. La sua squadra dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Faraoni e Vitale sulle corsie esterne mentre nel mezzo Dawidowicz ed Empereur. A centrocampo Gustafson in cabina di regia con Henderson e Danzi mezze ali mentre in attacco tridente composto da Di Gaudio, Pazzini e Laribi.

QUI CITTADELLA – La compagine di Venturato dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Paleari in porta, pacchetto difensivo composto da Parodi e Rizzo sulle fasce laterali mentre nel mezzo Frare e Adorni. A centrocampo Iori in cabina di regia con Siega e Pasa mezze ali mentre davanti Schenetti alle spalle del tandem offensivo composto da Diaw e Moncini.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Verona – Cittadella, valevole per la finale di ritorno dei play-off di Serie B, verrà trasmesso in diretta su DAZN e su RAI 3.

Le probabili formazioni di Verona – Cittadella

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale, Henderson, Gustafson, Danzi, Di Gaudio, Pazzini, Laribi. Allenatore: Aglietti

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Parodi, Frare, Adorni, Rizzo, Siega, Iori, Pasa, Schenetti, Diaw, Moncini. Allenatore: Venturato

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi